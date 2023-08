Não é só no streaming: Saiba onde assistir As Aventuras de José & Durval

A história de Chitãozinho e Xororó virou uma série no Globoplay, que estreou na última sexta-feira (18), mas para quem perdeu a produção inspirada na vida e nas músicas da dupla sertaneja, a TV Globo também vai levar ao ar no horário nobre.

Nesta segunda-feira (21), As Aventuras de José & Durval será exibida no Tela Quente. Porém, não será a série toda, apenas o primeiro capítulo da trama “vira filme”, buscando levar o público para o streaming.

Para quem não viu,a série é estrelada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas e conta com Andréia Horta, Marco Ricca, Màrjorie Gêrardi, Larissa Ferrara, Augusto Madeira, Thiago Brianti, Pedro Tirolli, Pedro Lucas, entre outros famosos.

Aventuras de José & Durval: Pedro Tirolli e Pedro Lucas interpretam a dupla Chitãozinho e Xororó na infância (Divulgação/ Vans Bumbeers)

Com oito episódios, As Aventuras de José & Durval mergulha nos hits e também na história de Chitãozinho e Xororó, passando pela infância, o início da carreira e a fama.

No primeiro capítulo, os atores Pedro Tirolli e Pedro Lucas estreiam como Chitãozinho & Xororó, ou melhor, José e Durval, respectivamente, na infância. O tema será abordado nos três primeiros episódios da série.

Rodrigo Simas e Felipe Simas vivem Chitãozinho e Xororó, respectivamente, na série Aventuras de José & Durval (Divulgação/Vans Bumbeers)

A produção do Globoplay começa nos anos 1968 e retrata o cotidiano dos protagonistas no interior do Paraná, passando pela vida da dupla durante as décadas de 70, 80 e 90, mostrando o convívio familiar, a paixão pela música, as descobertas ao embarcarem em turnês e as dificuldades enfrentadas até se transformarem em uma dupla sertaneja de sucesso.

Após este período, a dupla sertaneja é interpretada por Rodrigo Simas (Chitãozinho) e Felipe Simas (Xororó). Segundo Rodrigo, a realidade e a ficção se uniram para compor a trama: “O fato de sermos irmãos na vida real representa muita coisa. Para mim e para o Felipe é uma oportunidade significativa em nossa trajetória profissional. Tudo que nós dois vivemos, desde pequenos, não deixa de ter nos ajudado neste trabalho”.

