‘Independente do dinheiro’: Patrícia Poeta opina sobre caso de Larissa Manoela

Depois de mais um desdobramento mostrado pelo Fantástico, o caso envolvendo Larissa Manoela e os pais da atriz também virou um dos assuntos de Patrícia Poeta no Encontro desta segunda-feira (21), quando a apresentadora quebrou o silêncio e comentou ao vivo.

Logo no começo do matinal da TV Globo, Patrícia Poeta apareceu com uma foto da atriz, que viveu a protagonista de Além da Ilusão, e mostrou um trecho exibido na revista eletrônica semanal, onde Larissa é xingada pela mãe, por meio de uma mensagem no Whatsapp.

Em seguida, Patrícia Poeta lamentou o fato e mandou boas energias para que a história tivesse um ponto final: “Que o amor e o afeto vença neste caso. Independente do dinheiro, do valor, que tudo isso seja resolvido”, comentou a famosa.

Larissa Manoela está com a conta bancária zerada. (Reprodução / Instagram)

A contratada da TV Globo também lembrou aos fãs que o vínculo de mãe e filho é algo eterno e que é preciso resolver as coisas, mas as declarações feitas pela comandante do Encontro acabaram gerando conflitos na web, onde os fãs deixaram a história ainda mais quente.

LEIA TAMBÉM: Após Larissa Manoela, Sandy fala como o pai administrava o seu dinheiro na infância

“Sinceramente, o caso da Larissa Manoela tinha que ser resolvido no sigilo. Tudo bem que ela pode ter sofrido uma violência por parte dos pais, mas esse negócio de expor em rede nacional não é comigo”, comentou um perfil no Twitter.

Isso é forma de começar o programa? Pensei que a menina tinha morrido, segundo o histórico da atração#encontro pic.twitter.com/E3VDaXvX98 — VéioNerd🏳️‍🌈 🎮 (@AnselmoAthan) August 21, 2023

Uma outra pessoa, que estava atenta ao caso da atriz, que fez a personagem Maria Joaquina no remake de Carrossel (SBT), disse que na atual circunstância “não há mais amor e afeto” e disse para PatrÍcia Poeta, por meio das redes sociais, que “agora só na justiça mesmo”.

Já um terceiro optou em criticar as mensagens enviadas pela mãe da atriz, que chegou a perder boa parte de seu patrimônio: “Na minha opinião, é realmente perturbador deparar-se com mensagens ofensivas vindas da mãe da Larissa Manoela no WhatsApp. O respeito mútuo é a pedra angular de qualquer relacionamento saudável, especialmente dentro da família. Mensagens cruéis não têm lugar”.

LEIA TAMBÉM: Faustão aguarda por transplante de coração enquanto segue internado no Hospital Albert Einstein