Fontes próximas à Larissa Manoela, desmentem declarações da mãe da atriz

Silvana Taques, mãe da atriz e empresária Larissa Manoela, concedeu uma entrevista à apresentadora Chris Flores, do SBT. Em uma prévia, exibida na tarde deste domingo durante o Domingo Legal, Silvana chorou e debochou das declarações da filha sobre não ter dinheiro para comprar até mesmo um milho.

Na ocasião, ela ainda teria “chorado e implorado” para “ter a filha de volta”, reforçando ter ficado emocionalmente abalada ao ouvir as declarações da filha em entrevista ao Fantástico.

No entanto, conforme divulgado pelo Metrópoles na coluna de Fábia Oliveira, as coisas não são bem como parecem ser.

Segundo a colunista, que afirmou receber as informações de uma fonte anônima próxima a atriz, Silvana nunca procurou a filha para conversar. O último contato entre mãe e filha teria terminado com um “surto” da matriarca que ainda tentou chantagear emocionalmente a filha, prometendo que acabaria com a carreira dela e do noivo, André Luiz Frambach.

Acusações negadas

Nos trechos da entrevista exibidos no Domingo Legal, Silvana nega todas as acusações e afirma que não quer o dinheiro da filha. Algo que a fonte da colunista afirma não ser verdade, já que ela teria afirmado para amigos e pessoas próximas que destruiria a vida profissional do casal caso eles continuassem juntos.

Silvana ainda afirmou que Larissa não precisava pedir dinheiro ou permissão para comprar o que quisesse, algo que também foi desmentido pela fonte, que garantiu que somente quando as duas estavam “em bons termos” as compras eram liberadas, em outras ocasiões, “a menina ficava sem nada”.

Quando se tratava de algo ainda mais caro, Larissa precisava pedir permissão “de forma humilhante”, e como não tinha nenhuma autonomia financeira só realizava as compras após ser autorizada pelos pais.

Leia também: Empréstimo negado e falta de plano de saúde: as novas revelações de Larissa Manoela