Faustão aguarda por transplante de coração enquanto segue internado no Hospital Albert Einstein

Internado há 16 dias com um quadro grave de insuficiência cardíaca, o apresentador Fausto Silva, Faustão (73 anos), foi colocado na fila de espera por um transplante cardíaco.

Conforme informações do Splash, a necessidade do transplante foi confirmada por meio de um comunicado assinado pelo médico Fernando Bocal, cardiologista.

Segundo a nota, o apresentador segue em cuidados intensivos e com a necessidade de diálise e medicamentos que auxiliam na força de bombeamento do coração. Em decorrência da gravidade de seu caso, Faustão foi incluído na fila de transplantes e aguarda por um novo coração.

O apresentador foi internado no dia 5 de agosto para tratamento de uma compensação clínica de insuficiência cardíaca, e desde então segue em tratamento na unidade hospitalar.

Confira o que diz o boletim médico

Divulgado pela equipe médica que acompanha o apresentador em seu tratamento, o boletim médico revela que a condição clínica de Faustão está sendo acompanhada desde 2020.

Porém, o tratamento realizado não foi suficiente para evitar a necessidade de um transplante de coração.

“Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco”.

“O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso”.

Na última sexta-feira, dia 18 de agosto, em caráter de exclusividade, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, entrou em contato com o Splash e informou que “tudo estava estável e sem novidades”.

