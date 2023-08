Fábio Porchat posta foto com a nova namorada pela pela primeira vez; saiba quem ela é

No último domingo (20) Fábio Porchat, de 40 anos, utilizou suas redes sociais para publicar uma foto com a nova namorada, que também é humorista. Na publicação, Priscila Castello Branco aparece ao lado do apresentador sorrindo.

Quem é Priscila Castello Branco?

A nova namorada de Porchat tem 34 anos, é atriz, atuando em peças de teatro, além de humorista de stand-up. Priscila também fez participações em duas novelas da Globo nos últimos anos, ‘Salve-se Quem Puder’ e ‘Deus Salve o Rei’.

De acordo com o site Splash, Fábio e Priscila estariam junto desde o divórcio do apresentador com Nataly Mega, no início do ano. O novo casal teria viajado para a Antártica.

Na época, a mulher negou o relacionamento. “Isso não aconteceu, eles já não estavam mais juntos. Nossas famílias estão se conhecendo, é algo muito recente. Fábio é doce, com o coração maior do mundo, carinhoso e muito parceiro”, disse ao ‘O Globo.’

Humorista participou de reality de Porchat

Priscila Castello Branco também participou do reality ‘Futuro Ex-Porta’, do canal do YouTube ‘Porta dos Fundos’, que tem Porchat como um dos sócios.

Assim como o humorista, Castello Branco diz que não tem vontade de ter filhos. “Diante de todos os meus sonhos e anseios, não desejo filhos. Ainda tenho muito trabalho a fazer. Mas, se isso mudar, vou atrás, e há opções, como congelar meus óvulos”.

O sonho da maternidade foi um dos motivos de término de Fábio Porchat e Nataly Mega, pois a ex-esposa tem vontade de ter filhos. Na época, Nataly chegou a dizer que na vida pessoal o ex-marido dava outra versão sobre o tema.

