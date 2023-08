Empréstimo negado e falta de plano de saúde: as novas revelações de Larissa Manoela

Foi ao ar neste domingo, 20 de agosto, a segunda parte da entrevista da atriz Larissa Manoela ao Fantástico. Em meio as novas revelações feitas pela atriz, a advogada de Larissa apresentou provas de outras movimentações financeiras feitas sem o consentimento de Larissa.

Conforme o Fantástico, a advogada Patrícia Proetti revelou que nove imóveis estão em nome das empresas em que Larissa e seus pais eram sócios, e foram deles que a jovem decidiu abrir mão. Além dos imóveis em nome das empresas, também existe uma casa no exterior que está em nome dos pais da atriz.

Para adquirir a casa em que mora hoje, Larissa precisou vender o único apartamento que estava em seu nome e ainda teve a necessidade de pedir um empréstimo para quitar o local.

Porém, a atriz foi pega de surpresa ao ter o crédito imobiliário negado. “Ela não tinha movimentação bancária e histórico bancário que fosse capaz de suportar um crédito imobiliário”.

Cartão de crédito e plano de saúde

Ainda segundo as novas revelações da advogada de Larissa Manoela, a atriz tinha acesso a cartões de crédito, porém não era autorizada a utilizar.

“Ela tinha sim cartões de crédito, mas não tinha autorização para uso. Tanto que se quisesse comprar um sapato, ela precisava pedir, e o pai então autorizava e dizia em qual cartão poderia comprar”.

Em meio a retomada do controle de sua carreira, Larissa ainda descobriu que alguns impostos e contratos não tinham sido pagos, em específico o seu plano de saúde.

“Eu fiquei três meses sem plano de saúde. Sem saber”, afirma Larissa que também revela ter sido barrada em um dos imóveis da família, onde buscava apenas retirar produtos enviados por marcas com as quais tinha contrato.

“Não pude entrar. Eu não queria nem chegar a ir ao apartamento, mas sim retirar correspondências e coisas que vinham em meu nome. Mas meu acesso foi bloqueado”.

Leia também: Mãe de Larisssa Manoela afirma querer solução pacífica com a filha

Confusão na noite de Natal

Ainda na divulgação do novo trecho da entrevista, Larissa Manoela revela que teve uma grande discussão com a mãe no dia 24 de dezembro de 2022.

Os pais da atriz, Silvana Taques e Gilberto Elias, foram convidados para passar o Natal na casa dos pais de André, noivo da atriz, mas recusaram o convite.

Na ocasião, Larissa enviou uma longa mensagem para a mãe dizendo que tentava entender as escolhas deles, mas que também fez a dela, e encerrou a mensagem dizendo sentir falta de sua “melhor amiga” e que estaria por perto para quando a mãe quisesse.

A resposta veio com um palavrão seguido da frase: “Esqueça que sou sua mãe. Nem li sua mensagem e já apaguei”.