“Do que os homens gostam”: 3 lições que o filme de sucesso da Netflix nos deixa

'Do que os homens gostam' é uma livre adaptação de um filme de Mel Gibson | Paramount Pictures (Paramount Pictures)

Desde que chegou à Netflix, Do que os homens gostam conquistou audiências com uma divertida história e as performances de um elenco de primeira liderado pela talentosa Taraji P. Henson.

O filme de comédia e fantasia, uma adaptação livre de Do que os homens gostam (2000), segue Ali Davis, uma agente esportiva que adquire o poder de ouvir os pensamentos dos homens.

A protagonista, que sempre se sentiu desvalorizada por seus colegas em um mundo machista em que vive e trabalha,, decide usar sua capacidade especial para seu próprio benefício a partir de então.

Além de ser um filme divertido e divertido, Do que os homens gostam também nos deixa valiosas lições de vida, ao longo de sua trama, o que definitivamente vale a pena levar em consideração.

Qual é a lição de vida de Do que os homens gostam?

Por isso, a seguir, relembramos três das maiores lições que o filme nos deixa:

Sempre procure ouvir o que os outros dizem

Uma das lições mais importantes do filme é a importância de realmente ouvir as pessoas. No início, Ali leva a vida a toda velocidade, sem prestar atenção aos outros.

No entanto, quando ela obtém seus poderes, faz uma pausa para ouvir o que os homens pensam. A informação adquirida com a escuta a ajuda a tomar melhores decisões.

Valorize as pessoas que fazem parte da sua vida.

Ouvir o que os outros dizem também nos incentiva a valorizar nossos entes queridos. O filme mostra como familiares e amigos às vezes são subestimados em relação a outras prioridades.

A trama à parte nos lembra o quanto é importante tratar todas as pessoas com gentileza com quem nos relacionamos; especialmente aqueles que estão em lugares de trabalho de menor hierarquia.

Não tenha medo de renunciar a ambientes e dinâmicas tóxicas

Seja em um relacionamento amoroso, uma amizade ou um trabalho, o filme nos ensina a ter coragem e a renunciar a todas as coisas tóxicas que nos esgotam e não contribuem para nossas metas.

Pode ser assustador terminar com tudo o que você conhece para começar de novo, mesmo sabendo que nos faz mal, mas realmente vale a pena deixar tudo isso para trás.