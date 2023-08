Descubra onde fica a mansão de Xuxa vendida por mais de R$ 170 milhões

Depois de vender a mansão rosa, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Xuxa Meneghel se desfez de mais um imóvel e acabou colocando R$ 175 milhões em sua conta bancária.

A famosa achou um comprador para sua mansão que fica em Miami, nos Estados Unidos, um dos destinos mais frequentados por turistas brasileiros. A casa foi comprada em 1999 por 1 milhão de dólares, cerca de R$ 5 milhões.

De acordo com o site RapMais, o rapper Rick Ross comprou o imóvel por US$ 35 milhões, aproximadamente R$ 175 milhões. Para quem não conhece, ele é um ex-agente penitenciário que se lançou como cantor e compositor em 2006 e lançou Port of Miami, que estreou como número 1 no Top Albums Chart da Billboard.

Agora, sua nova mansão, que já foi de Xuxa, conta com seis quartos, nove banheiros e diversas comodidades, como piscina aquecida, sala de entretenimento, cozinha de verão, terraços no deck da praça, beira-mar e uma doca.

Além disso, Ross é vizinho de personalidades conhecidas pelos brasileiros, como Jennifer Lopez, Shaquille O’Neal e Diddy

Xuxa Meneghel já vendeu outros bens

Além das duas mansões citadas, a dos Estados Unidos e a mansão rosa, a apresentadora Xuxa Meneghel já se desfez de outros bens materiais que comprou ao longo de sua carreira de sucesso.

Em 2022, por R$ 45 milhões, a apresentadora vendeu uma mansão de quase 2.800 metros no Condomínio Malibu, na Barra da Tijuca, para a cantora Karinah.

Vale destacar que no caso da casa rosa de Xuxa, o imóvel ocupa um quarteirão inteiro e tem cerca de 72 mil m². Xuxa viveu no local por cerca de 15 anos.

