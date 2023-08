Após Larissa Manoela, Sandy fala como o pai administrava o seu dinheiro na infância

Larissa Manoela não é a única famosa que teve sua fortuna administrada pelos pais durante a infância, mas depois dela romper com a família e falar sobre os bastidores de sua vida financeira, outras celebridades. Agora, Sandy resolveu abrir o baú e contar detalhes do seu passado, envolvendo Xororó.

Em meio à polêmica envolvendo a protagonista da novela Além da Ilusão, da TV Globo, a irmã de Junior deu uma entrevista à rádio Nova Brasil, onde contou que Xororó administrava o dinheiro dos herdeiros, mas não comparou sua situação com a da atriz, que vive problemas com os pais.

“Tudo que nós [Sandy e Junior] ganhamos ao longo da vida sempre foi nosso. Ele não precisava do nosso dinheiro, mas cuidava e administrava da melhor maneira para que a gente pudesse usufruir daquilo no futuro”, disse a cantora, que já não faz mais dupla com o irmão.

Sandy e Junior começaram a carreira musical com seis e cinco anos, respectivamente (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que Sandy começou sua carreira musical muito jovem ao lado de Júnior, quando ela tinha seis anos e ele cinco. Com músicas de sucesso e uma longa jornada de shows, eles adquiriram uma fortuna, que foi administrada pelo pai.

Ao longo da conversa, Sandy contou que o pai também tinha uma carreira consolidada e nunca utilizou o dinheiro dos filhos para nada. A famosa lembrou ainda que o pai famoso também custeava todas as despesas, como sustento e viagens.

Xuxa vende mansão por mais de R$ 170 milhões

Depois de vender a mansão rosa, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Xuxa Meneghel se desfez de mais um imóvel e acabou colocando R$ 175 milhões em sua conta bancária.

Xuxa vendeu mansão nos Estados Unidos para rapper (Reprodução/Instagram)

A famosa achou um comprador para sua mansão que fica em Miami, nos Estados Unidos, um dos destinos mais frequentados por turistas brasileiros. A casa foi comprada em 1999 por 1 milhão de dólares, cerca de R$ 5 milhões.

De acordo com o site RapMais, o rapper Rick Ross comprou o imóvel por US$ 35 milhões, aproximadamente R$ 175 milhões. Para quem não conhece, ele é um ex-agente penitenciário que se lançou como cantor e compositor em 2006 e lançou Port of Miami, que estreou como número 1 no Top Albums Chart da Billboard.

