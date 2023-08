‘Amor de mãe e pai” impede os pais de Larissa Manoela de expor provas contra a atriz

As polêmicas envolvendo a atriz e empresária Larissa Manoela e seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, estão longe de chegar a um fim. Após Larissa revelar sua versão dos fatos por meio de uma entrevista ao Fantástico, que foi divulgada em duas partes, a mãe da atriz se pronunciou em uma entrevista a apresentadora Chris Flores, do SBT.

Conforme publicado pelo Estadão, trechos da entrevista foram publicados durante a exibição do programa Domingo Legal no dia 20 de agosto. Na ocasião, o apresentador Celso Portiolli recebeu Chris Flores, que comentou suas percepções sobre as declarações feitas por Silvana.

Diante das acusações apresentadas por Larissa Manoela ao Fantástico, Chris Flores questionou Silvana sobre sua versão dos fatos. Anteriormente, os pais da atriz foram procurados pelo Fantástico, mas não quiseram apresentar sua versão dos fatos.

“Até agora a gente ouviu a versão da Larissa. E, no jornalismo, a gente tem que ouvir os dois lados. A gente gosta muito da Larissa. Por que eles decidiram falar com a gente? Pelo respeito, carinho e confiança que eles têm na família SBT”, afirma a apresentadora.

“Amor de pais”

Nos trechos, apresentados durante o Domingo Legal, é possível ver o momento em que Silvana ri da declaração da filha e da exibição do áudio em que Larissa pede ao pai que faça um PIX para ela pagar um milho na praia.

“Ai, Chris, você acha mesmo que a Lari não teria R$10 para comprar um milho na praia? Você acredita nisso? A partir do momento que ela fez 18 anos, ela teve acesso ao cartão black, sem limite. Tinha a senha e acesso a esse dinheiro. Ela sempre pôde comprar tudo que ela quisesse, de qualquer valor. Inclusive carro, bolsa, sapato. Era bem mais caro que um milho na praia”.

Após a exibição de partes da entrevista, o apresentador Celso Portiolli questionou Chris Flores sobre sua impressão a respeito da entrevista de Silvana, ao que a apresentadora respondeu:

“Eles estão se sentindo humilhados, chateados, e eles têm muitas provas sobre essa questão e outras. Mas aí, mora uma questão muito delicada, porque se eu vou dizer tudo o que eu tenho, eu posso prejudicar minha filha, e o meu amor de mãe e de pai não permitem que a minha filha seja prejudicada. Eu prefiro a opinião pública contra mim, do que contra a minha filha”.

“Eles não sabem até que ponto eles podem e não podem trazer as coisas para não acabar com a vida e com a carreira da filha”, finaliza a apresentadora.

