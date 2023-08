Que lindo! Miley Cyrus e o gesto carinhoso que ela fez para sua mãe no dia do seu casamento

A família de Miley Cyrus não foi excluída da polêmica depois que foi anunciada a separação dos pais da cantora, que, após quase três décadas juntos, teriam decidido seguir caminhos diferentes desde 2020.

A separação definitiva aconteceu em novembro de 2022, quando os trâmites de divórcio foram concluídos. Depois disso, foi Billy Ray Cyrus, que popularizou a música 'Achy Breaky Heart' em 1992, que esteve sob os holofotes depois que se soube que ele e sua filha, a ex-estrela Disney, haviam se distanciado.

Tudo isso aconteceu quando foi revelada a relação do cantor com uma jovem de 29 anos, chamada ‘Firerose’ e que até chegaria ao altar, casando-se em meados de novembro de 2022.

Miley Cyrus y Tish Cyrus Instagram: @mileycyrus (Instagram: @mileycyrus)

Desde então, diz-se que Miley Cyrus teve uma relação muito mais próxima com a sua mãe do que com o seu pai, pois ela não concordava com o que Billy Ray tinha feito nem com a sua relação com "Firerose".

Foi o The Sun que informou que a cantora "não concordava com algumas coisas que seu pai fez e eles não estão em boas relações", também não devemos esquecer que foi Tish quem esteve ao lado de sua filha após seu conturbado casamento com Liam Hemsworth.

Miley Cyrus tornou-se a dama de honra de Tish Cyrus.

No passado sábado 19 de agosto, Tish Cyrus, decidiu dar-se uma nova oportunidade no amor ao lado do ator de 'Prision Break' Dominic Purcell, depois de que em novembro de 2022 oficializassem a sua relação.

Foi em Malibú, Califórnia, que a cerimônia íntima foi realizada, foi o site Just Jared que compartilhou algumas imagens deste especial momento para a matriarca da família Cyrus, que usou um vestido longo sem alças, usando um véu onde se viam seus cabelos loiros caindo sobre seus ombros.

Nas imagens foi possível ver Brandi e Miley Cyrus, como damas de honra, vestidas com um vestido azul assimétrico de corte midi, segurando um pequeno bouquet de flores brancas entre suas mãos, enquanto Trace, presumivelmente, foi padrinho da casamento de sua mãe.

Como foi o casamento de Tish Cyrus?

Se presume que a Tish Cyrus casou-se no quintal de uma luxuosa mansão em Malibú, tudo isto frente a uma linda piscina onde os convidados se sentaram para ser partícipes deste enlace matrimonial.

O local foi adornado com pétalas brancas espalhadas pelo gramado que cobria o pátio, ao redor delas havia velas brancas e um enorme arranjo floral que dava as boas vindas aos noivos, no espaço onde selariam o seu amor.