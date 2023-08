Netflix tem estas 3 mini séries que te devolverão a esperança de encontrar um amor bonito

O amor é complicado, especialmente quando estamos sujeitos a tantas expectativas quanto “ao que deveria ser”. Temos tantas pressões em cima de nós que, às vezes, acabamos por nos contentarmos com menos do que realmente merecemos; aceitamos migalhas e ignoramos os sinais de alerta de que algo não está bem.

Com tudo isso, é muito fácil que nosso coração se quebre e se você já passou por algo assim, mas ainda mantém a esperança de encontrar um amor bonito, essas mini séries se sentirão como um abraço. Além disso, elas contam com poucos episódios, o que as torna facilmente digeríveis e ideais de se assistir se você não tiver muito tempo.

O amor não se trata apenas de faíscas e borboletas no estômago, também é necessário enfrentar tempestades e as luzes e sombras do outro.

Um Conto de Fadas Perfeito

Um Conto de Fadas Perfeito (Netflix)

Um Conto de Fadas Perfeito segue a fórmula de duas pessoas de origens diferentes que, por acaso do destino, se encontram, se apaixonam e enfrentam as altas e baixas do amor, aprendendo grandes lições pelo caminho.

Talvez possa soar como um clichê, mas é este o tipo de série que nos cativa com seu charme e humanidade, episódio após episódio.

A série é protagonizada por Anna Castillo, Álvaro Mel e Ana Belén e é baseada na mesma obra da autora Elísabet Benavent, que já conta com duas adaptações na Netflix de outras de suas obras: Valeria (2020) e Fuimos canciones (2021).

Qual é o assunto?

Margot e David vêm de mundos diferentes. Enquanto ela é herdeira de um império hoteleiro, ele tem que lidar com três empregos para chegar ao final do mês. No entanto, quando seus caminhos se cruzam, eles percebem que apenas eles podem ajudar um ao outro a recuperar o amor de suas vidas.

A série tem apenas 5 episódios e, embora não busque reinventar o gênero romântico, funciona e gira em torno aos mesmos elementos que fizeram com que milhares de comédias românticas tivessem sucesso antes: atores jovens e encantadores, diálogos bem escritos e um conflito que spoiler? será resolvido pelo poder do amor.

O tempo que te dou

Lina e Nico se separaram após muitos anos juntos. Ela quer seguir adiante com sua vida, esforça-se para começar de novo e pensar um pouco menos em cada dia. Nomeada para três prêmios Feroz (prêmio do cinema espanho, incluindo os de melhor serie dramática e melhor atriz protagonista (Nadia de Santiago), segundo a sinopse da Netflix.

Esta é outra mini série espanhola que vale a pena assistir se você estiver procurando uma história de amor com uma grande lição. Durante os 10 episódios de 11 minutos de duração, você navega entre o feliz passado e o doloroso presente, adentrando no processo de luto e superação.

Partir do zero

"Amahle 'Amy' Wheeler, uma estudante americana que estuda na Itália, conhece e se apaixona por Lino, um chef siciliano. Quando Lino enfrenta problemas de saúde e o futuro da relação fica ameaçado, as duas famílias se unem".

A minissérie de 8 episódios é baseada no livro intitulado From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home da Tembi Locke. A autora contribuiu até mesmo escrevendo alguns episódios, o que garante que ela inseriu muito coração.

Partir do Zero aprofunda o conceito de verdadeiro amor e é uma história cativante e desgarradora ao mesmo tempo já que mergulha nas complexidades emocionais de seus protagonistas.

Ambos personagens se sentem reais e cruas nas suas emoções enquanto mostram vulnerabilidade e compaixão ao longo da série limitada.

Zoe Saldaña como Amy é carismática, inspiradora e adorável enquanto Eugenio Mastrandrea como Lino também fez um trabalho fantástico. A química entre os dois, sem dúvida, é fundamental para prender-se na história.