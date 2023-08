Este ator de Fuzuê se identifica como queer e fala com a comunidade LGBTQIA+

Além de substituir Vai na Fé, na TV Globo, Fuzuê também levou novos rostos para a televisão, como Guil Anacleto, cantor e ator que é um dos personagens da trama de Gustavo Reiz.

Na novela, ele é Bartô, um artista independente e diretor do Beco do Gambá, um dos principais locais da produção. Segundo o artista, ele é uma pessoa de coração grande e que transmite este sentimento para as pessoas ao seu redor”.

Fuzuê: Beco do Gambá será um dos lugares mais badalados da novela da Globo Fuzuê: Beco do Gambá será um dos lugares mais badalados da novela da Globo (Fabio Rocha/TVGlobo/Divulgação/Globo)

Mas, além da música e do Beco, o personagem também reflete algo da vida particular de Guil Anacleto, que se define como uma pessoa queer: “Não sou hétero, mas será que sou bi, pan ou gay?”, diz o ator sobre o momento em que questionava-se sobre sua sexualidade.

“A vida toda, por conta da heteronormatividade compulsória, eu vivi sendo colocado em caixinhas que eu não pertencia. Quando entendi que o termo ‘queer’ me permite ser livre de estar em ‘caixas que me limitam’, apesar de entender a importância dos outros rótulos para a sociedade, me identifiquei e finalmente me senti confortável”.

Estreia de Fuzuê: Marina Ruy Barbosa é Preciosa e Giovana Cordeiro é Luna (Fábio Rocha/Globo)

Fugindo dos rótulos, o famoso afirma que o personagem de Fuzuê “é um presente”, pois ele já encontrou muitos lugares como o Beco do Gambá fora da TV: “Os artistas independentes, que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, assim como eu, lutam e se apoiam na arte para transformar, não o mundo todo, mas seu próprio mundo e fazer da arte a força motriz, um lugar de apoio, suporte, que dá direcionamento a tantas pessoas”.

O elenco de Fuzuê também conta com Nicolas Prattes, Rogério Brito, Lília Cabral, Leopoldo Pacheco, Heslaine Vieira, Fernanda Rodrigues, Douglas Silva, Danilo Maia, Pedro Carvalho, Cinnara Leal, Ruan Aguiar, Micael Borges, Hilton Cobra, Michael Joelsas, Alice Camargo, Jessica Córes, Milton Filho, Maria Flor Silva, Juliano Cazarré, Michel Joelsas, Walkiria Ribeiro, Clayton Nascimento, Bia Montez, Ingrid Klug, Cyria Coentro, Guilhermina Libânio, Eber Inácio, Theo Matos, Bruno de Mello, Nathalia Timberg, Felipe Simas, Val Perré e Noemia Oliveira.

