Remake de Elas por Elas: Deborah Secco é a ‘nova versão’ de Márcia, de Eva Wilma

Previsto para estrear em setembro, o remake de Elas por Elas vai colocar Deborah Secco de volta às novelas, já que a famosa interpreta Lara, personagem inspirada em Márcia, que foi de Eva Wilma, na versão original, em 1982.

Como na trama do passado, ela terá a ideia de reunir Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Carol (Karine Teles) e Natália (Mariana Santos), suas amigas, após 25 anos.

“A Lara é uma personagem divertida, com uma história muito bonita. ‘Elas por Elas’ é uma novela leve e com um elenco todo de amigos e de pessoas que eu admiro, então estou muito feliz”, disse a famosa.

Deborah Seco já estaria “reservada” para o remake de “Elas por Elas”, segundo colunista

Casada com o bem-sucedido advogado Átila (Sergio Guizé), Lara desistiu de seguir a carreira no Direito, mas foge daquela típica dondoca, que vive uma vida perfeita ao lado das filhas, Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine).

Um dos maiores problemas enfrentados por ela será a morte de Átila, que parte durante um encontro com a amante. Neste momento, o conto de fadas de Lara acaba e sua vida começa a mudar radicalmente, já que ela não vai deixar barato o fato de ter sido traída e seu principal objetivo será descobrir com quem o marido estava.

Remake de Elas por Elas: Maria Clara Spinelli, Karine Teles, Deborah Secco, Kesia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta e Monica Iozzi, que precisou deixar o elenco da novela (João Cotta/Globo)

“Quero me divertir nesse trabalho e fazer com que o público sinta o mesmo que nós, essa alegria com a história do reencontro das sete amigas”, comentou Deborah Secco.

Para isso, vai contratar Mário Fofoca (Lázaro Ramos) para ajudá-la na investigação. Mas, o que eles não imaginam é que essa mulher misteriosa está bem mais perto do que eles imaginam.

Outro impulso para mudança na vida de Lara é esse reencontro com as amigas. Além de voltar a exercer a profissão, ela vai descobrir que seu coração ainda pode ter espaço para um novo amor.

