Saiba o que os alunos de Psicologia Avançada podem aprender estudando a Taylor Swift

Taylor Swift Universidade do Arizona oferecerá um curso de Psicologia para analisar os temas de Taylor Swift (Amy Sussman de Getty / Universidad de Arizona)

Será nesta quinta-feira, 17 de agosto, que a Universidade Estadual do Arizona (ASU) se juntará a quatro outras instituições de ensino superior que contam com a cantora americana Taylor Swift como professor em seu currículo. A partir de amanhã, os alunos de Psicologia Avançada poderão analisar aspectos emocionais humanos através do curso “Psicologia de Taylor Swift: tópicos avançados de Psicologia Social”.

Isto não será um reencontro de fãs da artista, mas sim uma disciplina muito séria na qual se busca analisar a psicologia social através da vida dela, por isso será estudado como ela enfrenta o amor, lida com seus admiradores, como ela realizou sua vingança e mais. A disciplina será oferecida pela Faculdade de Artes e Ciências Liberais e será ministrada por Alexandra Wormley, que é aluna de pós-graduação em Psicologia.

O que os estudantes que se inscreverem neste curso, também conhecido como PSY 498, irão aprender? A universidade deixa bem claro em seu portal web que Taylor não será examinada, pois “o objetivo deste curso é aprofundar a compreensão dos alunos sobre uma variedade de tópicos dentro da psicologia social através de leituras empíricas, debates em sala de aula e geração de questões de pesquisa”.

Wormley anunciou em um comunicado publicado pelo jornal peruano El Comercio que, até 1º de dezembro, os alunos terão "conversas significativas e servirá como uma ferramenta de ensino para aprender conceitos de psicologia avançada". Swift será usada como exemplo dentro da psicologia social.

A professora exemplificou sobre o que seus alunos podem aprender: "O sexto álbum de Taylor, 'Reputation', é o seu retorno após desaparecer do centro das atenções devido aos conflitos com Kim Kardashian e Kanye West. Ela representa sua vingança contra eles e o panorama dos meios de comunicação em geral ao lançar um álbum incrivelmente bem-sucedido juntamente com uma turnê musical. Os alunos sabem disso, mas sabem por que gostamos de vingança? Sabem como representamos a vingança? A psicologia social pode nos dizer".

Escolheram a intérprete de “Bad Blood” porque eles procuram que a ensino seja dinâmico e, acima de tudo, contextualizado na realidade que os alunos vivem: “Como educadores, deveríamos aproveitar esta pequena peculiaridade do nosso cérebro para fomentar o aprendizado”.

No ano passado, a Universidade de Nova York usou a trajetória e o sucesso da cantora para explicar como sua criatividade e composição podem levar alguém a ter uma presença sólida no mundo musical em constante mudança.

Taylor recebeu das mesmas faculdades uma honrosa doutorado em belas artes em maio de 2022. Swift começou sua carreira aos 15 anos e agora, aos 33 anos, vendeu mais de 100 milhões de discos.