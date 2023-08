Revelados novos detalhes sobre estado de saúde de Preta Gil que passou por delicada cirurgia

Foram revelados novos detalhes sobre estado de saúde da cantora Preta Gil que passou por delicada cirurgia nesta semana.

“O quadro segue estável e daremos mais informações nos próximos dias”, informou a equipe nas redes.

Além disso, foi compartilhado o bolétim médico. Confira:

HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS - BOLETIM MÉDICO - PRETA GIL - 17/08/2023 - 11hs

A paciente Preta Maria Gadelha Gil Moreira foi submetida, na data de ontem, a procedimento cirúrgico para tratamento de tumor de reto. À cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva.

Segue em acompanhamento pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Roberta Saretta, do Dr. Frederico Jose Ribeiro Teixeira Junior, da Dra. Fernanda Cunha Capareli e do Dr. Fernando Freire de Arruda.

Dr. Luiz Francisco Cardoso - Diretor de Governança Clínica

Dr. Ângelo Fernandez - Diretor Clínico

- Equipe Preta Gil pic.twitter.com/zFCu9fEKFR — Preta Gil (@PretaGil) August 18, 2023

Estado de saúde da cantora Preta Gil após passar por cirurgia para retirada de tumor

Pouco antes da cirurgia, Preta compartilhou uma foto nas redes sociais e comentou que estava cercada de amor.

Ela também pediu orações:

“Estou indo agora fazer a cirurgia pra retirar o tumor. Estou aqui cercada de amor, com meu filho ao meu lado e tantos amigos e familiares, estou grata e calma, muito confiante nos médicos, já Deus certo, receberei a energia e vibrações positivas de vocês, orem por mim!”, comentou. Confira: