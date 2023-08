Netflix: ‘A Garota Mascarada’ convida telespectador a viver três vidas com três nomes diferentes

No próximo dia 18 de agosto, chega a Netflix a série sul-coreana Mask Girl, baseada no webtoon de mesmo nome. Ao contrário do webtoon, na série três atrizes interpretam a protagonista ou Kim Mo-Mi e são, a cantora NANA, a atriz Ko Hyun-jung e, em seu debut, a atriz Lee Han-byeol.

Mask Girl não pode ser definida por um único gênero, pois ela é muito versátil. Os personagens não podem ser definidos como bons ou ruins, pois sempre estão nesta linha divisório entre o bem e o mal. No caso do webtoon, eles são vistos sob o ponto de vista de Kim Mo-Mi, mas na série a perspectiva é mudada para os personagens, refletindo a essência narrativa para que o espectador possa entendê-los, “tudo depende dos olhos com que se vê”, disse o diretor Kim Yong-Hoon.

Mask Girl chega a Netflix em 18 de agosto / Foto: Cortesia (Netflix) Mask Girl Cr. Jun Hea-sun/Netflix © 2023 (sami:-)/Jun Hea-sun/Netflix)

A atriz Lee Han-byeol, que dá vida à primeira Mask Girl, compartilhou sua impressão do filme. “Fui escolhida para este papel porque o diretor teve muita fé em mim e estou muito grata, lendo o papel eu consegui entender o que falta no coração de Kim Mo-Mi para que os telespectadores se identifiquem com ela”. Ela indicou que foi um desafio, pois passou por isso na vida real, mas isso a ajudou a ser mais consciente de si mesma e a saber o que é a verdadeira beleza, e não o fato de que seu personagem é considerado “feio”. O diretor disse que a primeira garota mascarada é definida como insegura.

Lee Han-byeol. Mask Girl chega a Netflix em 18 de agosto / Foto: Cortesia (Netflix)

A cantora NANA é a segunda Mask Girl que compartilhou que esta série inclui elementos de fantasia que são muito refrescantes para a trama, “Tive que praticar os meus passos de dança e há algo que posso revelar a vocês, que, como sabem, eu sou cantora e durante os meus dias de trainee (aprendiz) eu treinava muito com a música que é tocada na série”. O diretor descreve a segunda garota mascarada como teimosa.

NANA. Mask Girl chega a Netflix em 18 de agosto / Foto: Cortesia (Netflix)

No caso da atriz Ko Hyun-jung, que é a terceira Mask Girl , ela disse: “Falamos sobre assuntos difíceis ou aqueles que a sociedade tem dificuldade em digerir, mas não é tão pesado, reflete momentos em que há problemas e tenta mostrar pessoas que buscam tirar essas máscaras que mostram aos outros”. Ela também se referiu ao desafio de três atrizes interpretarem o mesmo papel, mas disse que foi isso que a atraiu para a série, “Assumimos que apenas uma pessoa pode se concentrar em um papel, então me sinto grata por essa oportunidade porque cada pessoa dá sua própria contribuição ao personagem”, e o diretor descreve a terceira garota mascarada como resiliente.

Ko Hyun-jung. Mask Girl chega a Netflix em 18 de agosto / Foto: Cortesia (Netflix)

Por outro lado, o diretor Kim Yong-Hoon compartilhou que leu o webtoon e ficou fascinado com a história porque ela lida simultaneamente com os problemas sociais de todos os personagens, onde tanto ele quanto as pessoas que o veem se questionarão, “Por que eles são assim?” e “Por que chegaram a esse ponto de suas vidas?”.

Mask Girl chega a Netflix em 18 de agosto / Foto: Cortesia (Netflix) Mask Girl Cr. Jun Hea-sun/Netflix © 2023 (Jun Hea-sun/Netflix)

Junto a isso, o diretor de maquilhagem deu-lhes muitas ideias, tal foi o caso da incrível transformação do ator Ahn Jae-hong, “Usamos muita maquilhagem para criar estes personagens e que parecessem completamente diferentes”. A atriz Yeom Hye-ran, que também participou em The Glory (A Glória), disse que o seu personagem também procurará vingança, mas de um tipo diferente.

Yeom Hye-ran. Mask Girl chega a Netflix em 18 de agosto/ Foto: Cortesía (Netflix) (Jun Hea-sun/Netflix)