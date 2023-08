Meghan Markle e Harry: Inteligência Artificial realiza seu sonho e revela como ela seria como rainha

Desde que Meghan Markle e o Príncipe Harry recusaram ser parte da família real e dos tratamentos que isso implica em 2020, sua família parou de sustentá-los economicamente. No entanto, isso não foi tudo, pois, em fevereiro do ano seguinte, eles deixariam de exercer funções reais. Por essa mesma razão, é incrível que a Inteligência Artificial a tenha feito rainha.

Meghan Markle e Harry: a Inteligência Artificial deu a eles o trono do Reino Unido

Anteriormente, a Duquesa de Sussex foi vista em uma imagem produzida pela IA, onde ela aparece ao lado de Kate Middleton. De acordo com informações da imprensa, as duas mulheres nunca tiveram relação dentro da monarquia e muito menos depois das polêmicas palavras ditas pelo príncipe Harry contra os príncipes de Gales.

No entanto, aquela fotografia parecia muito real, ao ponto de muitos acreditarem que tinha acontecido. E isso voltou a acontecer, onde se pode ver a mãe do príncipe Archie e da princesa Lilibet ocupando o trono do Reino Unido como rainha, sendo algo inimaginável que nunca acontecerá.

Meghan Markle é a rainha do trono britânico graças à Inteligência Artificial

Na fotografia produzida pela Inteligência Artificial, a monarca é perfeitamente vista com uma maquiagem que destaca a sua beleza e elegância. A imagem tem causado diversas reações nas redes sociais, às quais muitos têm respondido com surpresa, mas também esperando que esse momento aconteça algum dia.

Megan Markle teve a oportunidade de usar uma coroa apenas uma vez e desfrutar dos privilégios da realeza quando se casou com o príncipe Harry em 2018. No entanto, a Inteligência Artificial mostrou com sua tecnologia que ela poderia usar uma coroa de maior importância, uma que só é usada quando se é rainha, o que realiza o sonho da Duquesa.