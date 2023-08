Mc Pipokinha se declara após participação quente de Andressa Urach no palco de seu show

No último final de semana, Andressa Urach participou do show de MC Pipokinha, no Baile Fofo. A noite foi tão bem aproveitada pela ex-Panicat, que Andressa chegou a subir ao palco de Pipokinha participando de uma dança bastante sensual.

No momento do show da funkeira em que seus dançarinos encenam uma cena de sexo violento no palco e chamam pessoas da plateia. No sábado, Andressa foi a escolhida para participar desse momento do show, “apanhando” do dançarino e dando uns tapas no bumbum dele. Nas redes sociais, o vídeo viralizou e a ex-panicat recebeu algumas críticas.

No entanto, para Pipokinha, Andressa Urach é um exemplo de superação: “Admiro sua determinação em buscar sua felicidade e seguir seus sonhos. Não é fácil para uma mulher que se posiciona publicamente, isso sim pra mim é o sentido de empoderamento”, iniciou.

“Tenho acompanhado sua trajetória de superação, força e sua coragem em compartilhar sua história e lutar pelo que acredita. Sei que a vida nem sempre nos traz apenas momentos felizes, mas é justamente nas dificuldades que crescemos e nos reinventamos e tem sido assim comigo. Andressa, tem mostrado ao mundo que é possível se reerguer, se transformar e se reconstruir”, acrescentou a funkeira.

O dançarino de Pipokinha, Wesley Ferreira, que fez a cena com Urach, ainda comentou sobre os tapas em suas nádegas: “A Andressa Urach abusada ainda bateu na minha bunda. Não para de chegar vídeos desse momento apocalíptico”, disse, enquanto dava risadas.

Você também pode se interessar: