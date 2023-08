Maíra Cardi e Thiago Nigro se casarão em comunhão total de bens: ‘Senão, acha mesmo que vai ser pra sempre?’

Maíra Cardi e Thiago Nigro revelaram que se casarão no regime de comunhão total de bens. A revelação, feita pela coach durante sua participação em um podcast comandado pelo apresentador Celso Portiolli, foi “baseada nos desejos do casal para o futuro”.

Conforme publicado pelo O Globo, Maíra e Thiago optaram pelo regime de comunhão total de bens, desta forma, todos os bens móveis e imóveis comprados antes da data do casamento se tornam comuns ao casal, que dividem as responsabilidades e direitos de forma igualitária. Por este fator, o regime dificilmente é escolhido pelos casais no momento da união.

E foi justamente por ser um regime de comunhão de bens “incomum” nos dias de hoje, que ele foi escolhido por Maíra e Thiago. Segundo a coach de emagrecimento, isso seria uma prova de que o casamento “vai ser para sempre”.

Ela explicou mais sobre a decisão

Segundo Maíra, o fato da união dos dois ser registrada em comunhão total de bens reforça o princípio do “o que é meu, é seu”, a fazendo questionar a real intenção das pessoas que optam por se casar em outros tipos de regime.

“Como você casa com uma pessoa que tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é para sempre? Paramos para pensar e nos fizemos essa provocação”, explica.

“Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é para sempre”, determina a coach.

Apesar de ainda não ter uma nova data para acontecer, é esperado que Maíra e Thiago se casem ainda em 2023. A celebração, originalmente marcada para o dia 26 de agosto, foi adiada por tempo indeterminado devido a problemas com a estrutura dos locais que receberiam os diversos dias do evento.

