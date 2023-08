Mãe de Larisssa Manoela afirma querer solução pacífica com a filha

A mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques, decidiu se pronunciar novamente na tarde da última quinta-feira, 17 de agosto. Por meio de seu advogado, ela enviou uma nota declarando que não quer mais brigar com a filha, e fez um pedido público de reconciliação.

Conforme informações do Terra, Silvana decidiu expor seus sentimentos após a repercussão da entrevista da filha ao Fantástico, na qual Larissa afirmou ter deixado todo seu patrimônio para os pais após divergências na gestão de seus negócios.

Os estranhamentos começaram após Larissa Manoela descobrir erros na gestão de seu dinheiro, o que inclui a porcentagem em suas empresas e os poderes administrativos dos negócios.

Com isso, ela rompeu ligações com os pais e passou a empresariar a própria carreira. Apesar das especulações sobre o rompimento familiar terem durado meses, elas só foram confirmadas após a atriz se pronunciar em uma entrevista onde apresentou áudios e documentos que comprovam sua versão dos fatos.

Primeiro pronunciamento

Diante do exposto, Silvana Taques, mãe de Larissa, emitiu uma nova nota por meio de seu advogado e, pela primeira vez, falou abertamente em tentar uma reconciliação com a filha.

A nota, enviada por Evaristo Martins ao Gshow, Silvana afirma estar extremamente magoada com o ocorrido e diz que quer voltar a se relacionar com a filha.

“Silvana está muito disposta a resolver essa situação. Ela está muito triste. Com o coração dilacerado com os ataques que ela está sofrendo. A gente enxerga de uma forma completamente diferente do que a Larissa quis expor. Não existe um litígio, existe um atrito, mas que a gente quer que seja resolvido de forma tranquila”.

Segundo Evaristo, a mãe de Larissa Manoela também se dispõe a “passar por cima de qualquer problema ou fala de Larissa sobre ela pela volta da relação das duas”.

Já Gilberto Elias, pai da atriz, publicou uma mensagem enigmática em seu perfil no Instagram: “Guarde essa frase e leve ela para sua vida: quebrado ou inteiro você continua na mão do Obreiro. Nos melhores e nos piores dias a mão Dele continua sobre tua vida. Nas crises mais difíceis que você já viveu, Ele continua com a mão estendida sobre você”.