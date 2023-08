Jennifer Lopez repete o vestido 7 anos depois e ainda lhe cai melhor: ela parece incrivelmente jovem aos 54 anos

Jennifer Lopez repetiu um vestido. “A Diva do Bronx”, que é reconhecida por sempre se vestir fabulosamente em suas aparições públicas, volta a dar uma aula de estilo ao reaproveitar um traje de verão, atualizando seu gosto para o de agora, graças aos seus penteados e acessórios.

Jennifer Lopez usa novamente um vestido depois de 7 anos e está maravilhosa

A peça em questão é um vestido de cor laranja pastel com o decote halter, ajustado à cintura e com uma sensual abertura na saia de comprimento médio da marca C/MEO Collective, que foi vista pela primeira vez no ano de 2016.

Naquela ocasião, ela combinou a peça com sapatos laranja de ponta da Jimmy Choo, uma grande bolsa de couro caramelo com pequenos detalhes metálicos, da Louboutin, um par de óculos de sol estilo gatinho da Fendi e um batom laranja intenso.

“A Diva do Bronx” combinou seu visual com uma bolsa modelo Himalaya da Hermès e um Rolex de ouro

No entanto, a cantora e atriz, que está melhor do que nunca aos mais de 50 anos de idade, soube rejuvenescer o look e elevá-lo ainda mais. Para comparecer a uma reunião de trabalho em Nova York, a cantora de “On The Floor” escolheu uma das suas bolsas favoritas, o modelo Himalaya da Hermès, em branco e marrom, que é uma das bolsas mais caras do mundo (que Kim Kardashian e Georgina Rodríguez também tem), um par de saltos transparentes de salto alto da Femme, um luxuoso e inigualável relógio Rolex de ouro, além de seus grossos brincos dourados da Jennifer Fisher e óculos de ar anos 70, estilo vintage.

JLo deu vida a um vestido de 7 anos atrás

Para completar o seu visual, JLo usou seu cabelo caramelo solto que combinou com seus lábios cor nude e maquiagem mais bronzeada e luminosa, resultado de seus dias na Itália, onde desfrutou do sol europeu e fez fotos com joias e acessórios de milhares de dólares.

Ela é uma mulher muito versátil, que deu uma nova vida ao vestido para realçar sua silhueta, deixando as pernas tonificadas ao ar livre e parecendo fabulosa.