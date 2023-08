Jade Picon encanta internautas com foto de topless: “parece até inteligência artificial” Imagem: reprodução Instagram (@jadepicon)

Jade Picon encantou novamente seus seguidores com uma nova publicação em seu Instagram na última quinta-feira (17).

Na imagem, a a triz e ex-BBB aparece no sofá fazendo topless e com as costas à mostra. Na legenda, Picon escreveu: “freckles” (sardas).

Confira o clique a seguir:

Muitos comentários exaltaram a beleza da jovem. Um dos mais curtidos foi: “Linda, parece até inteligência artificial”.

Filho de Andressa Urach ‘ostenta’ e revela o valor que ele e amigo gastaram em loja: “Uma nota”

Arthur Urach, de 18 anos, filho da modelo Andressa Urach, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias depois que a mãe confirmou que ele é responsável por gravar parte de seus conteúdos adultos. Sempre acompanhando a ex-miss Bumbum, que tem faturado alto com seus vídeos de sexo, ele ostentou ao contar aos seus 295 mil seguidores no Instagram que gastou “uma nota” durante uma ida ao shopping.

Nos stories, Arthur disse que foi ao centro de compras com um amigo, que pretendia comprar um colchão. No entanto, eles entraram em uma loja e não resistiram.

“Estamos aqui na loja da Nike e tem muitas opções”, disse o rapaz, que continuou: “bem, gente, nosso objetivo hoje era comprar um colchão, mas fomos na Nike e gastamos uma nota. Uma notinha, não foi muito alta assim. Só uns dois salários mínimos....quase três”, revelou Arthur.

Depois, ele apareceu ao lado do amigo e mostrou o look deles escolhidos para uma noitada daquelas. “Rolezinho básico. Bebidas, drogas e prostitutas é o mínimo”, disse ele, que logo ressaltou que estava brincando. “No máximo uma bebida”, garantiu.

Arthur Urach diz que gastou 'uma nota' durante compras em shopping (Reprodução/Instagram)

