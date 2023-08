Estreia de Fuzuê: Preciosa tenta matar Nero, mas ele é salvo por um anjo da guarda

Nos próximos capítulos de Fuzuê, Nero (Edson Celulari) está entre a vida e a morte, mas um anjo da guarda vai salvar o dono da loja de departamentos, depois que Preciosa (Marina Ruy Barbosa) ordenou um assassitanato.

Antes disso, a filha de Bebel (Lília Cabral) diz que o pai de Miguel (Nicolas Prattes) sofreu um infarto fulminante e está hospitalizado em estado grave. Ela chega também a mandar Pascoal (Juliano Cazarré) se disfarçar de enfermeiro e completar o trabalho.

Mas, depois que o vilão acha que terminou o serviço no quarto da UTI, Alícia (Fernanda Rodrigues) vai visitar o pai e percebe que ele está sufocando e entra em desespero, mas consegue chamar os profissionais de enfermagem: “Alguém faz alguma coisa! Por favor, ajuda aqui!”, grita ela.

Fuzuê: Nero (Edson Celulari), Francisco (Michel Joelsas), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Miguel (Nicolas Prattes) (Manoella Mello/Globo)

LEIA TAMBÉM: Angélica retornou à Globo: O que esperar do novo programa da loira?

Os médicos correm para socorrer Nero e percebem que os aparelhos estavam desligados, causando um problema no hospital. Neste momento, a jovem pergunta o que poderia ter acontecido com o pai. Depois disso, ela se dá conta de que alguém tentou matar o dono da Fuzuê.

Conheça a história de Fuzuê

A loja de departamentos de Nero é um dos principais cenários da novela da Globo, principalmente, depois que foi descoberto que o terreno onde ela fica esconde um tesouro há 300 anos, fato este que não é do conhecimento do próprio dono do estabelecimento comercial.

A informação, no entanto, chega até Preciosa (Marina Ruy Barbosa), antagonista da novela, que decide derrubar tudo para pôr suas mãos no tesouro perdido. Aliás, Maria Navalha (Olívia Araújo) também acaba desaparecendo do local com um mapa em mãos. Sendo assim, a protagonista Luana (Giovana Cordeiro) se aliará a Nero para encontrar o paradeiro da matriarca, bem como contra a víbora.

Fuzuê: Alícia (Fernanda Rodrigues) e Cláudio (Douglas Silva) são casados e pais de uma menina (Fábio Rocha/Globo)

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Gravidez de Raquel cria conflito com Marcos