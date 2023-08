Este foi o pedido dos fãs depois do look ousado e luxuoso de Jojo Todynho: ‘Fino’

A cirurgia bariátrica não parou Jojo Todynho, que marcou presença na festa de cem anos do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Mesmo em recuperação, a famosa escolheu um look luxuoso e roubou a cena no tapete vermelho na noite desta quinta-feira (17).

Com apenas dez dias após deixar o hospital, a famosa desfilou com um vestido preto cheio de brilho, que quebrou a internet e também chamou a atenção dos demais convidados da gala.

Nas redes sociais, a ousadia de Jojo Todynho ganhou destaque e seus milhares de seguidores resolveram comentar, principalmente depois que ela postou um vídeo usando o vestido.

Além de chamarem a cantora de linda, muitos optaram por falar da cirurgia: “Mulher, eu ‘cirurgiada’ não iria levantar até ficar boa. Sua recuperação foi muito rápido”, destacou uma pessoa.

Uma segunda optou em falar da força da carioca, que vai seguir mantendo sua alimentação equilibrada e os exercícios físicos na academia: “A Jojo é muito forte, com poucos dias eu estava extremamente fraca e fiz o meu cronograma muito corretinho. Para ver como cada corpo é diferente e reage de forma singular”.

Já uma terceira fã da celebridade disse que espera o antes e depois da cirurgia bariátrica: “Jojo, quero te ver nesse vestido ano que vem, fazendo o antes e depois”.

Para a Vogue Brasil, a intérprete de Que Tiro Foi Esse disse que seu look inspira autoestima: “Queria algo elegante, divertido e com brilho. Procurei usar a roupa para chegar abalando”.

Durante a festa de cem anos do hotel Copacabana Palace, a vencedora do reality show A Fazenda 12 também disse que a cirurgia bariátrica não foi por questões de autoestima, já que ela tem “de milhões”, mas agora ela terá ainda mais.

Por fim, Jojo Todynho ressaltou que ir ao evento luxuoso não é quebrar o período de recuperação da cirurgia e explicou que é preciso ter um bom médico e um acompanhamento pré e pós-operatório para alcançar o sucesso.

