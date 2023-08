Esposa de Thiago Silva revela a verdade sobre programa de emagrecimento de coach: ‘Três meses no inferno’

A influenciadora digital Belle Silva, esposa de Thiago Silva, revelou em seu perfil do Instagram relatos sobre seu processo de emagrecimento acompanhado por uma coach. A publicação vem após especulações sobre a participação dela e o marido no programa de emagrecimento de Maíra Cardi.

Segundo O Globo, Belle não revelou o nome da coach responsável pelo programa de emagrecimento, mas foi o bastante para os seguidores especularem que se trata de Maíra Cardi.

Na publicação, ela desabafa:

“Paguei uma pequena fortuna, porque paguei passagem e hospedagem de dois profissionais desse programa para vir para Paris. Um era um personal que ficava comigo e outra era a cozinheira, que ficava na minha casa. Tive que pagar a matrícula do personal na minha academia, sem contar o valor do programa, porque como eu estava fazendo vip, eu estava com a coach”.

“Recebi esses três estranhos na minha casa, tinha uma sessão por vídeo com a coach uma vez por semana. E gente, foram três meses de inferno”, começa Belle.

Problemas psicológicos

Belle então revela que a experiência acabou gerando sequelas psicológicas e o que antes ela via como uma baixa autoestima, acabou se tornando uma depressão.

“A menina que estava na minha casa, que cozinhava para mim, funcionava como uma espiã. Porque quando eu recebia gente ela ficava rondando a sala para ver se eu estava comendo alguma coisa, quando servia os convidados revirava o lixo para ver se eu tinha comido alguma coisa. Sem contar que não me pediram 1 exame médico sequer para fazer esse programa”.

Ela então conta que não conseguiu emagrecer ao longo do processo, e explica que a coach afirmou que tudo foi em decorrência do “sonambulismo”.

“Aquilo foi me frustrando, eu via que o problema não eram as pessoas, o problema era eu. A choach veio falar para mim que eu era sonâmbula. Um dos absurdos que ela falou para mim é que não era possível não estar dando certo o programa dela, porque todo mundo emagrecia menos eu”.

Ela chegou a dizer que recebeu a sugestão de trancar os armários de comida com chave para evitar “comer coisas que não deveria”.

“Disse para colocar um cadeado no armário das coisas que eu não posso comer e deixar a chave embaixo do travesseiro do meu marido, porque quando eu fosse acordar de madrugada para comer, ele iria acordar comigo tentando pegar a chave e me impediria”, finaliza Belle.

Leia também: Maíra Cardi volta a criticar o marido de Ivete Sangalo, e recebe resposta