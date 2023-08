Boninho ‘cancelado’ e Carol Nakamura em A Fazenda 15: Entenda o embate

Depois de sair do No Limite, no penúltimo episódio, Carol Nakamura está na mira dos fãs de reality show para futuras oportunidades. Mas, como Boninho já disse, a famosa não estará no BBB 24, então, um multirão começou para levá-la para a concorrência.

“Já que Boninho não quer a Carol Nakamura no BBB 24…alô Carelli , bota a diva para ontem em A Fazenda 15, garanto que audiência vai bombar”, escreveu uma pessoa, no Twitter.

Alguém tira o BONINHO do Big Brother

Eu quero Nakamura no Big Brother — Dear Lima (@LimaShaidy) August 18, 2023

Um outro chegou a chamar o diretor da Globo de cabeça fechada e disse que este é o verdadeiro motivo para as últimas edições do Big Brother Brasil flopar, ou seja, não dar tanta audiência.

Para quem não sabe, depois da eliminação de Carol do No Limite, Boninho usou o Twitter para esclarecer que segue o padrão de não levar participantes de reality para o confinamento da Globo: “Já vou adiantar aqui. Ela é uma amiga e uma querida, mas não! Mantenho a minha decisão de não levar nenhum ex-reality pro BBB. Fez um outro, mesmo que seja nosso, tá fora”.

Depois de No Limite, Boninho diz não para Carol Nakamura no BBB (Reprodução/Twitter)

Mas, mesmo com a torcida para que a atriz vá para um novo programa de confinamento, nada foi falado nas redes sociais de Carelli, diretor de A Fazenda, e nem de Carol Nakamura, que usou o espaço para agradecer o carinho que recebeu.

“Eu me sinto muito feliz com as mensagens de carinho e afeto que eu tenho recebido por aqui. Eu acho que eu nunca senti isso por aqui, pelo menos, dessa forma tão grandiosa. Muito obrigado”, disse a ex-No Limite pelo Instagram.

Adriane Galisteu segue apresentando A Fazenda (Reprodução/Record TV)

Mas, com ou sem Nakamura no elenco, o reality show A Fazenda 15 está quase chegando na Record TV. Apresentado por Adriane Galisteu, o reality rural estreia em setembro e deve movimentar muito as redes sociais e outros programas da emissora.

Segundo o site da Record, 18 participantes estão definidos e com contrato assinado para viver a nova temporada, mas ainda faltam quatro celebridades, somando 22 concorrentes no total. Ao que tudo indica, eles devem ser definidos pelo paiol e a votação do público.

