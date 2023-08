Ao lado do noivo, Barbara Reis diz para Patrícia Poeta quando vai casar

No Encontro com Patrícia Poeta, Bárbara Reis dá um beijo de novela no noivo (Reprodução/Globo)

Barbara Reis, a Aline de Terra e Paixão, esteve no sofá do Encontro com Patrícia Poeta e ficou surpreendida com a visita de Raphael, seu noivo, que entrou no estúdio e deu um beijo nada técnico: “Olha gente, este aqui é de verdade”, disse a apresentadora da Globo.

Logo de início, Patrícia perguntou sobre o romance do casal: “Estamos morando juntos há dois meses e nós planejamos sim, depois que acabar a novela. Só para sacramentar aquilo que já temos”, disse a atriz, que está noiva.

Durante a entrevista, Raphael, que já apareceu no Encontro com a filha, também foi confrontado com uma pergunta cheia de intenções. Ao vivo, a apresentadora do matinal questionou se ele assiste as cenas quentes entre Barbara e Cauã Reymond, em Terra e Paixão, e a resposta foi “eu não vejo”.

Patrícia Poeta e Barbara Reis abrem o Encontro (Reprodução/Globo)

A protagonista da novela de Walcyr Carrasco aproveitou para emendar que o noivo é ator e ressaltou que isso não faz o ciúme desaparecer: “Eu também não gosto de ver essas cenas dele e com ele”, disse a famosa.

Quem também apareceu no Encontro com Patrícia Poeta foi Cauã Reymond, que interpreta o personagem Caio, que aproveitou para mandar um recado: “Minha colega querida e favorita. Adoro trabalhar com você. Faz um trabalho lindo como a Aline e está brilhando”.

Barbara também disse que o galã da TV Globo é “um colega muito parceiro” e disse ao público que a sintonia é algo primordial na construção do romance de novela: “Se cria mesmo uma harmonia de trabalho para que o público acredite neste casal”.

Angélica estreia novo programa

Após 25 anos de Globo, Angélica volta ao canal para celebrar 50 anos de vida (Reprodução/Instagram)

Angélica tem um novo programa na televisão. Depois de deixar a Globo e assinar com a HBO Max, a esposa de Luciano Huck firmou um contrato com o GNT e o Globoplay para uma nova atração chamada Angélica: 50 e tanto, que deve estrear em novembro.

A notícia foi dada pela própria apresentadora, que afirmou que a atração celebra os seus cinquenta anos: “Oi, gente! Esse ano temos um presente para comemorar. Um programa novo, com convidadas – eu disse convidadas – muito especiais que eu vou receber na minha casa para trocar confidências, afeto, histórias e emoções”, disse ela, pelo Twitter.

