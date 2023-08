Angélica retornou à Globo: O que esperar do novo programa da loira?

Angélica tem um novo programa na televisão. Depois de deixar a Globo e assinar com a HBO Max, a esposa de Luciano Huck firmou um contrato com o GNT e o Globoplay para uma nova atração chamada Angélica: 50 e tanto, que deve estrear em novembro.

A notícia foi dada pela própria apresentadora, que afirmou que a atração celebra os seus cinquenta anos: “Oi, gente! Esse ano temos um presente para comemorar. Um programa novo, com convidadas – eu disse convidadas – muito especiais que eu vou receber na minha casa para trocar confidências, afeto, histórias e emoções”, disse ela, pelo Twitter.

Já o perfil do canal fechado GNT, no Instagram, revelou que o novo programa de Angélica terá cinco episódios e se trata de uma série de bate-papos. Entre as convidadas estão Anitta, Xuxa, Sandy, Eliana, Preta Gil e outras celebridades.

Angélica, Xuxa e Eliana se encontram no Criança Esperança de 2023 (Reprodução/Globo)

Além do streaming e do canal fechado, o programa vai se tornar um quadro do Fantástico, exibido aos domingos na TV Globo: “Enfim, vai ser muito especial e eu espero todos vocês então, aqui na minha casa, comemorando meu aniversário”, disse a apresentadora.

Além do Twitter, Angélica fez o anúncio no Instagram e disse que o programa será uma festa: “Todo aniversário provoca um resgate de lembranças, e em 50 anos, muitas histórias inéditas ainda podem ser compartilhadas, mesmo que os passos dessa jornada tenham sido acompanhados pelos holofotes da fama”.

Angélica apresentou o ‘Jornada Astral’, na HBO Max

Após 25 anos na TV Globo, onde fez novelas, game show e programas diversos, Angélica deixou sua zona de conforto na TV aberta e assinou com a plataforma de streaming para apresentar o Jornada Astral, programa que já estava sendo criado pela Conspiração.

Angélica estreia "Jornada Astral" na HBO Max (Reprodução/Instagram)

“O projeto já estava sendo desenvolvido e eu estava entrando com uma ideia pronta. A Conspiração me apresentou o roteiro e eu comecei a me envolver em algo novo para mim”, contou a apresentadora durante a coletiva de imprensa, em 2022.

Na época, a famosa disse que o trabalho era um presente e uma oportunidade de inovar depois de tantos anos fazendo televisão: “Foi muito especial viver com toda aquela equipe linda. Depois de 25 anos, saí de uma estrutura de televisão já consolidada e fui para o streaming”.

