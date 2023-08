‘A vida como ela é’: Larissa Manoela choca seguidores ao postar foto no transporte público

Larissa Manoela compartilha foto em que aparece no transporte público. (Reprodução / Instagram)

Um registro publicado por Larissa Manoela em seus stories do Instagram deixou os seguidores da atriz completamente chocados. Em meio a uma crise financeira após o rompimento com os pais e a divulgação de informações chocantes sobre sua conta bancária, a atriz compartilhou uma imagem em que aparece utilizando o transporte público.

Provocativa, ela ainda escreveu embaixo da imagem a frase: “A vida como ela é”. Mas antes mesmo que os seguidores pudessem questionar se de fato ela estava precisando usar o transporte público, o diretor e roteirista Matheus Souza esclareceu: “Dump de ‘Tá escrito’ para comemorar o lançamento do trailer”.

Segundo a Quem, as imagens são parte de um dos filmes que terá Larissa Manoela como protagonista, e o diretor escolheu justamente essa imagem para ser uma das compartilhadas sobre a produção.

Reação dos seguidores

Apesar de logo estar claro o motivo da atriz ter sido “flagrada” em um ônibus, os seguidores de Larissa e do diretor Matheus Souza não perderam tempo em comparar a situação com o recente ocorrido com a atriz.

“O que essa foto no ônibus vai virar meme n tá escrito”, previu uma seguidora de Matheus.

“Larissa Manoela no ônibus vendo o fofocalizando só falando dela”, comentou outra seguidora em meio a risadas.

Uma outra fez um apelo à atriz: “Lari, passa seu pix que a gente te manda dinheiro pra pagar seu uber”.

Em nota enviada à imprensa, os advogados de Larissa Manoela revelaram que até 2022 a atriz nunca teve uma conta bancária em seu nome e que chegou a ficar 3 meses sem plano de saúde após abrir mão dos valores que estavam nas contas administradas por seus pais.

Diante da situação, ela teria vendido o único imóvel que estava em seu nome e feito um empréstimo para conseguir comprar a casa em que mora com o noivo, André Luiz Frambach.

Leia também: Advogados de Larissa Manoela fazem revelação sobre a conta bancária da atriz