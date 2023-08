Zé Felipe grava vídeo xingando quem o criticou por fazer “piada” sobre sorriso de funcionária

Zé Felipe está, mais uma vez, reagindo às críticas feitas a ele. Desta vez, o cantor sertanejo não se aguentou ao ficar sabendo que internautas o criticaram por debochar de uma funcionária e ser flagrado em um stories de sua companheira, Virginia Fonseca.

Na última quarta-feira, 16 de agosto, Virginia estava gravando um stories no seu Instagram em que sua mãe fazia uma brincadeira com uma funcionária. No clique em questão, Margareth Serrão diz, de forma descontraída: “Ninguém vai aguentar essa mulher quando ela tratar esses dentes, quando ficar com os dentes tudo enfileiradinho”.

🚨VEJA: Zé Felipe debocha da aparência de funcionária e a compara com um cavalo.



“Tá igual cavalo, só com quatro [dentes] em cima e quatro embaixo”. pic.twitter.com/73FNcTILWM — poponze (@poponze) August 17, 2023

Neste momento, Virginia filma a funcionária, de nome Jana, e Zé Felipe faz uma piada sobre a aparência dos seus dentes: “Tá igual cavalo, só com quatro [dentes] em cima e quatro embaixo”, deixando-a sem graça. Assista acima.

Após a repercussão gerada na internet, o cantor sertanejo decidiu se pronunciar também por meio de um vídeo, dizendo que era apenas uma “brincadeira” e afirmando que ele foi “criado assim”. “Galera, eu vi que saiu que eu estava debochando da Jana, pela brincadeira com os dentes dela, que ela tava fazendo tratamento”, começou ele, bastante irritado. “Aí, antes, foi a brincadeira com o João Guilherme, por causa do cropped. Put* que pariu, velho, vai tomar no c*, pelo amor de Deus, a gente só brinca com quem a gente gosta, eu fui criado assim”, continuou.

🚨VEJA: Após Zé Felipe ser criticado por ‘debochar’ dos dentes da funcionária da sua casa falando que parece um ‘cavalo’, o cantor gravou um vídeo e afirmou que brinca com quem ele gosta: “Fui criado assim”.



pic.twitter.com/7d1WEIrCvg — CHOQUEI (@choquei) August 17, 2023

Zé Felipe, ainda irritado, acrescentou, ofendendo a quem havia o criticado: “Agora, esses pau de bosta, que nunca fez nada, manda essa. Qualquer coisinha, mimimi, você deve ser um santo, né? Faz coisa muito pior e acha que é o dono da moral e da razão”.

Após a publicação, o cantor sertanejo continuou sendo criticado nas redes sociais: “Sempre a mesma desculpa ‘fui criado assim’ da pra ver que ele e João Guilherme são bem diferentes mesmo”, comentou um internauta.

Leia também: