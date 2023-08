Reprise de Mulheres Apaixonadas: Avó má de Salete rouba e faz tortura psicológica

A pequena Salete (Bruna Marquezine) vai sofrer com a morte de Fernanda (Vanessa Gerbelli), sua mãe, na reprise de Mulheres Apaixonadas, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, e terá ainda que lidar com a violência de sua avó, Inês (Manoelita Lustosa), que acaba ficando com sua guarda.

Mas, os problemas da menina começam bem antes da mãe morrer. Baleada, Fernanda ainda está no hospital e sua filha começa a ser cuidada pela avó, que não gosta nada da situação, mas vê vantagens em ficar com ela.

Em uma cena, Inês começa a fazer da vida de sua neta um inferno por causa da falta de grana: “Você sabe onde sua mãe guarda dinheiro nessa casa?”, pergunta a idosa, que começa a vasculhar os cômodos.

Tentando convencer Salete, a mãe de Fernanda diz que não há nada para comer e que é preciso comprar muitas coisas: “Dinheiro para o táxi, que eu não vou ficar indo e vindo do hospital de ônibus, mas não vou mesmo”, diz a megera.

A princípio, Salete consegue ficar calada, mas Inês continua insistindo para que a personagem de Bruna Marquezine em Mulheres Apaixonadas, novela do Vale a Pena Ver de Novo, abra a boca: “Responde, menina! Eu estou falando com você!”, grita ela.

Cada vez mais pressionada, Salete levanta do sofá e vai em busca do valor que a avó má pede, mas ela acaba arrancando o cofre de Fernanda das mãos da neta e fica com todas as economias da família.

Depois da morte de Fernanda, que não resiste ao ferimento, Salete fica sob tutela de Inês, que fica ainda mais revoltada e transforma o dia a dia da pequena em um verdadeiro inferno. Em cenas futuras de Mulheres Apaixonadas, ela chega a humilhar a neta e fazer pressão psicológica na cabeça dela.

