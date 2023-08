Jennifer Lopez foi à praia com um sexy maiô, mas todos os olhares se voltavam para suas joias milionárias

Jennifer Lopez continua desafiando o passar do tempo e isso foi demonstrado nos últimos dias de lazer que ela passou na Itália, nas suas férias.

“A Diva do Bronx”, que recentemente completou 54 anos de idade e passou alguns dias em Capri e Positano, onde surpreendeu a todos os presentes com um visual de disparar o coração, um vestido fabuloso como o que usou para improvisar um show em uma taberna, ou usando alguns tops de biquíni como blusas, deixando assim muita pele à mostra.

Jennifer Lopez roubou todos os olhares na praia italiana

A cantora de “On The Floor” também se mostrou imponente em trajes de banho, tanto em diminutos biquínis ou com designs originais, como o maiô cor rosa com amplas aberturas da Swim by Di swimsuit, que tem um preço avaliado em 107 dólares.

Além da peça, JLo exibiu seus acessórios. O primeiro a destacar foi sua grossa corrente de ouro Versace, com um medalhão da icônica medusa da marca italiana que já não está disponível, mas alguns modelos similares variam de preços entre 600 e 1.250 dólares, respectivamente.

A artista se gabou de suas caras peças de luxo: correntes e pulseiras de ouro

Em suas mãos, especificamente em seu pulso esquerdo, a artista usava uma ampla pulseira dourada, mas foi a peça em sua mão direita que mais chamou a atenção. Trata-se de uma pulseira de grossos elos decorados com brilhantes e duas cabeças de leão da Van Cleef & Arpels, que está avaliada em US$ 35.000.

É uma marca muito popular entre celebridades como Danna Paola, Ángela Aguilar e Alejandro Fernández, especialmente por suas peças elegantes e atemporais.

Jennifer Lopez continua sendo uma figura da moda, seu estilo e elegância é um exemplo para as novas gerações. Além disso, “A Diva do Bronx” é toda uma empresária, artista e cantora profissional.