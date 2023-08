Fausto Silva está internado no Albert Einstein para tratar insuficiência cardíaca Reprodução - Instagram - Fausto Silva

O apresentador Fausto Silva, 73 anos, que durante décadas comandou o ‘Domingão do Faustão’, na Rede Globo, está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de insuficiência cardíaca, segundo o site G1.

De acordo com comunicado do hospital, o apresentador está internado desde o dia 5 de agosto e encontra-se ‘estável e em cuidados intensivos’. De acordo com os médicos, ele se internou pra tratar uma compensação clínica de insuficiência cardíaca.

Em 2021, o apresentador havia se submetido a um procedimento cirúrgico para retirada de um cateter para diálise de uma tratamento para um problema renal. Na época, surgiram rumores de que Faustão teria feito uma cirurgia do coração, mas sua esposa, Luciana Cardoso, corrigiu a informação, dizendo que a cirurgia para colocar um marcapasso tinha sido feita em 2020.

Faustão estava afastado da TV desde junho, quando deixou seu programa diário na Band, após um ano e meio de contrato, o primeiro desde que foi desligado da Globo após 32 anos.

Com a saída do apresentador, “em comum acordo com a Band”, segundo sua assessoria, seu filho João Guilherme e a apresentadora Anne Lottermann assumiram a programação.

