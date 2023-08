Estreia de Fuzuê: Preciosa e Luna estão apaixonadas pelo mesmo homem

A descoberta de uma meia-irmã deixou Preciosa (Marina Ruy Barbosa) irritada, mas nos próximos capítulos de Fuzuê, novela que estreou na TV Globo, ela fica com o coração mais mole ao conhecer Miguel (Nicolas Prattes).

Porém, o encontro vai gerar uma nova briga familiar, já que o galã da trama das 19 horas está envolvido com Luna (Giovana Cordeiro), a meia-irmã da vilã, ou seja, o público vai ver mais atrito entre as personagens, já que uma não sabe do envolvimento do rapaz com elas.

No entanto, é preciso lembrar que Preciosa está em busca de um tesouro escondido no terreno da Fuzuê, loja que dá nome à novela da TV Globo e foi criada por Nero (Edson Celulari), pai de Miguel, que conhece a vilã mimada de maneira inusitada.

Estreia de Fuzuê: Marina Ruy Barbosa é Preciosa e Giovana Cordeiro é Luna (Fábio Rocha/Globo)

Com um plano montado para destruir Nero, a personagem de Marina Ruy Barbosa vai até a loja de departamentos para conhecer melhor o local e saber como agir, mas ao chegar lá ela se depara com o mocinho vivido por Nicolas Prattes, que faz seus olhos brilharem. Otávio Augusto (Val Perré) também está em cena, mas a megera não liga muito.

Sem tirar os olhos de Miguel, ela acaba demonstrando um outro lado, que vai mudar rapidamente quando ela descobrir que ele também nutre uma paixão por Luna, sua meia-irmã. Mas, voltando ao primeiro encontro, ela se diz encantada pelo rapaz, que não liga muito e não sabe que ela quer destruir a empresa de seu pai.

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) estão apaixonados (Fábio Rocha/Globo)

Qual o plano de Preciosa em Fuzuê?

Querendo encontrar rapidamente o tesouro que está no terreno da loja de departamentos, a vilã da novela da TV Globo se une a Pascoal (Juliano Cazarré) e Heitor (Felipe Simas), que também entram no jogo. A ideia principal é falir o negócio familiar de Nero e conseguir comprar o local.

Tudo começa com Preciosa decidida a espalhar notícias falsas para manchar a reputação da loja, que é muito querida pelos personagens da trama: “Eu quero é minar aos poucos, prejudicar a imagem da loja, a reputação do Nero, ligar o feirante a criminosos. Aquele império da cafonalha vai minguar, ruir”, diz Preciosa.

