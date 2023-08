Esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, abriu seu coração e contou o quanto é difícil cuidar de um paciente com demência

A esposa do protagonista de filmes como Duro de Matar, Armageddon e Sexto Sentido, sempre aparece sorridente nas redes sociais ao lado de suas filhas e de Bruce, mas nem tudo é cor-de-rosa como parece nas imagens do Instagram.

“Não quero que isso seja interpretado como se eu fosse boa, porque não sou. Não estou bem, mas preciso dar o meu melhor por mim mesma e pela minha família, porque, mais uma vez, se não nos cuidarmos, não podemos cuidar de quem amamos”, disse a esposa de Willis.

A ex-modelo acrescentou: “Eu sei que parece que estou tendo o melhor. Tenho que fazer um esforço consciente todos os dias, para viver da melhor forma que eu consigo. Faço isso por mim mesma, faço isso por nossas duas filhas e por Bruce, que não iria querer que eu vivesse de outra maneira”.

Os fãs de Bruce a chamam de “corajosa”

No final do vídeo, ela pediu aos fãs de seu marido para enviarem uma foto de algo bonito. “Estou fazendo sempre o melhor que posso (...) Suas fotos me deixam feliz. Só quero que vocês tirem um minuto do seu dia para dividi-lo por um minuto e procurar algo bonito”, disse ela.

Bruce Willis e Emma Heming se casaram em 2009 e, como fruto do seu casamento, nasceram suas duas filhas: Mabel (11) e Evelyn (9).

O casal se mostrou muito feliz aproveitando as atividades rotineiras, depois que foi confirmado que o intérprete de “Lágrimas de Sol” sofre de uma demência frontotemporal.

Mais de 860 mil seguidores da modelo responderam ao post com comentários encorajadores que lhe dão ânimo e força para continuar nesta luta para levar a família adiante e para dar qualidade de vida a Bruce Willis.