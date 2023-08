Em vídeo, Virginia Fonseca explica qual o tratamento que a motivou a adiar 3ª gravidez

Virginia Fonseca finalmente falou sobre um dos assuntos mais comentados em todas as suas publicações: a sua possível terceira gravidez. Na última terça-feira, 15 de agosto, a empresária e influenciadora postou um vídeo em seu canal do YouTube respondendo algumas caixinhas de perguntas de suas seguidoras e, é claro, que este assunto não poderia faltar.

A influenciadora tem duas filhas com Zé Felipe, a Maria Alice e a Maria Flor, e contou que, por enquanto, vai adiar a vinda do seu terceiro filho ou filha, por causa de uma condição de saúde. “Então, Márcia, eu tava com planos pra engravidar por agora, tava até comentando com várias pessoas, só que eu acabei deixando um pouco de lado, porque, com as minhas crises de dor de cabeça voltaram. Vocês viram que eu tive até que ir ao hospital esses dias. Eu tava fazendo um tratamento que eu não podia engravidar”, começou a explicar.

Ela continuou explicando que teve que parar com o tratamento, já que inicialmente estava fazendo um para enxaqueca, mas ela descobriu que o que tinha, não era apenas enxaqueca. “Na realidade, eu tenho dor de cabeça tensional. Então eu comecei um outra tratamento, que se eu quiser engravidar, eu preciso ver com a minha obstetra se, eu engravidando, posso continuar tomando o medicamento. Porque ele não tem contraindicação, mas é bom evitar”, contou.

“É bom evitar qualquer tipo de medicamento durante a gestação e tudo mais, até pelo bem-estar da criança”, acrescentou. “Mas por agora eu não estou mais com essa intenção de engravidar, pois estou focando em curar esta dor de cabeça que já está melhorando (...), mas em breve, quem sabe”

A influenciadora também comentou se ela e Zé tinham planos de se casar em 2024, mas disse que resolveram adiar, já que estão gastando muito dinheiro com as festas de aniversário das meninas.

Leia também: