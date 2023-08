Andressa Urach faz tatuagem com o filho e explica o motivo do número 13: “Não é do Lula, tá”

Andressa Urach faz tatuagem com o filho e explica o motivo do número 13 Reprodução - Instagram - Andressa Urach

A modelo Andressa Urach mostrou aos seus seguidores que fez mais uma tatuagem. Dessa vez, foi acompanhada pelo filho Arthur, de 18 anos, que também fez os mesmos desenhos. Em postagem em seu Instagram, ela explicou o motivo da escolha dos números e ressaltou que um deles não tem ligação com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Com louco não se discute, só aceita! @rafinhaart acabou de fazer uma tatuagem na nuca do @arthururachoficial e outras duas tatuagens que nos representa. Eu sou 13 e @arthururachoficial é 18! Significado dos números 13 e 18: doido, louco, maluco, corajoso, coragem de fazer o que muitos não tem”, escreveu a modelo.

“Obs: não é 13 do Lula tá?! Kkk é 13 de louco mesmo”, ressaltou ela, que continuou: “Me arrependo de ter apagado minhas tatuagens quando estava na igreja.”

Recentemente, Andressa chamou a atenção ao fazer uma tatuagem íntima na região do ânus. O desenho foi feito por Sabrina Boing Boing e o processo foi todo filmado e postado na plataforma de conteúdo adulto Privacy.

Desde que estreou no site, inclusive, a ex-miss Bumbum tem colhido muitos frutos financeiros, já que em 23 dias faturou R$ 500 mil. Ela ganhou um “troféu” e outros mimos da plataforma e ressaltou que pretende expandir seu público ainda mais.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta, então você pode falar de mim! Obrigada a todos os fãs, em oito dias batemos R$ 100 mil em vendas, e em 23 dias batemos R$ 500 mil em vendas! Sou a campeã em tempo recorde do Privacy. Rumo ao 1 milhão, 2, 3, 4″, disse ela em postagem em seu Instagram.

A modelo também mostrou um carro de luxo de comprou após voltar ao entretenimento adulto, que tem preço a partir de R$ 180 mil.

De olho em famosas

Após viralizar com um vídeo em que estava vestida de Branca de Neve e fazia sexo com um anão, Andressa Urach revelou que tem fetiche em pegar algumas famosas, como Geisy Arruda, MC Pipokinha, Sabrina Boing Boing, Denise Rocha e a advogada Deolane Bezerra.

Essa última respondeu com bom humor às declarações da ex-miss Bumbum e mandou um recado de volta: “Passada. Sei nem mexer com prikito”. Andressa rebateu de volta e ressaltou: “eu ensino, não precisa saber”, disse ela.

A miss bumbum também disse que está procurando um homem negro bem dotado para gravar com ela. Em postagem no Instagram, ela disse que já tem um candidato e que em breve o material será postado no Privacy.