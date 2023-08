Spoiler de Terra e Paixão: A vingança de Caio finalmente vai acontecer

A morte de Daniel (Johnny Massaro) virou um dos grandes mistérios da nova fase de Terra e Paixão e Caio (Cauã Reymond) e Ademir (Charles Fricks) começam a vingança depois que descobrem que o acidente foi um atentado.

Nos próximos capítulos da novela de Walcyr Carrasco, o protagonista descobre parte da verdade sobre a morte de seu irmão e revela que planeja uma vingança. Ao lado do personagem de Charles Fricks, que é seu tio, ele chega a conclusão que o carro que Daniel dirigia foi sabotado.

Terra e Paixão: Caio fica chocado com o retorno de sua mãe (Reprodução/Globo)

Mas, uma novidade aparece, o atentado em Terra e Paixão não era contra o personagem de Johnny Massaro, mas contra Caio, que fica abalado. Movido pelo choque e pela raiva, o mocinho visita o túmulo de Daniel para se conectar com sua memória e jura vingança.

Na cena, o filho de Antônio (Tony Ramos) jura que a memória de Daniel será preservada e que ele vai encontrar o verdadeiro culpado: “Foi outra pessoa que matou você. Teve alguém que mexeu no freio do carro pra não funcionar. Mas eu prometo… Eu ainda vou descobrir quem foi e colocar essa pessoa atrás das grades. Eu vou fazer justiça!”, diz ele.

Terra e Paixão: Acidente fatal envolvendo Daniel teria sido encomendado (Reprodução/Globo)

Porém, Caio afirma diante do túmulo de Daniel que não vai abrir mão do amor por Aline (Bárbara Reis). Na cena comovente, ele assume que ambos tinham o mesmo sentimento pela personagem principal de Terra e Paixão, mas que ele não pode abandonar isso, mesmo sabendo do amor que Daniel também sentia por ela.

As falsas desculpas de Antônio convencem Caio?

O retorno de Agatha Agatha (Eliane Giardini) mexe com os sentimentos de Antônio (Tony Ramos), pelo menos neste momento, fazendo o pai de Caio (Cauã Reymond) voltar atrás em diversas brigas e promessas feitas ao longo dos capítulos de Terra e Paixão.

Spoiler de Terra e Paixão: Antônio pede desculpas para Caio (Reprodução/Globo)

Mesmo não entendendo como sua ex-mulher está viva, o personagem de Tony Ramos fica abalado e, em uma cena, ele chega a pedir perdão ao filho por tê-lo culpado pela morte da mãe, que estava presa por um crime que não cometeu.

O pedido surge depois que ele cai em si e vê que o personagem de Cauã Reymond nunca teve responsabilidade. Durante uma conversa, Antônio afirma que o culpou injustamente e implora pelo perdão do filho. O milionário ainda pede para que ele esqueça todas as acusações que foram feitas.

