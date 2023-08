Sandy abre o jogo do porquê escolheu não mostrar o rosto do seu filho e se pretende ter mais

Sandy foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod da semana e abriu o jogo sobre sua carreira, privacidade, namoros antigos e sobre a exposição de sua imagem e de sua família. Em uma conversa sincerona, a cantora falou o porquê de ter decidido não mostrar o rosto do seu filho e de Lucas Lima, o menino Theo, de 8 anos.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, iniciou a cantora.

Sandy explicou ainda é bom para o pequeno ter essa opção, já que ele não tem nada a ver com a sua fama: “Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: ‘Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto’. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, salientou.

Quando questionada se ela e Lucas pretendem ter mais filhos, a cantora é clara: “Já está fechada a fábrica. Agora com 40 também... Eu vou começar de novo? O Theo vai fazer 9 anos. Esse bonde já foi para mim, não vou não”. Mas, essa certeza não tem a ver com ela não ser uma mãe babona, viu? Ela contou ainda para Gio Ewbank e Fê Paes Leme sobre os talentos artísticos de Theo: “Ele toca guitarra, adora bateria, é super musical. E ele é nerd como o pai dele, gosta de Star Wars, Guardiões da Galáxia, trilha de filme... ele é muito musical”.

