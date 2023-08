Reprise de Mulheres de Areia: Este foi o plano cruel de Virgílio contra o filho

A vida de Raquel (Gloria Pires) na mansão não anda nada fácil, principalmente depois que Virgílio (Raul Cortez) começou a criar planos para afastar a vilã da reprise de Mulheres de Areia do filho.

A situação na novela do Edição Especial (TV Globo) fica quase insustentável e a irmã gêmea de Ruth (Gloria Pires) recorre à bebida alcóolica e diz algumas verdades nos próximos capítulos da trama exibida originalmente em 1993.

Em cenas futuras, Raquel está perturbada com o seu casamento e também com a ideia de Vanderlei (Paulo Betti), seu amante, estar noivo de Andrea (Karina Perez), ex-namorada de Marcos (Guilherme Fontes). Com isso, ela exagera na bebida e revela segredo envolvendo o sogro.

Ao chegar na mansão, a vilã de Mulheres de Areia desabafa com Virgílio e diz que não suporta mais a convivência: “Eu já estou de saco cheio do senhor. Vai chegar uma hora que eu vou me irritar e vou falar para o Marcos aquela história do dinheiro que o senhor me ofereceu”, diz a irmã de Ruth.

Para quem não lembra, o pai de Marcos ofereceu uma boa quantia de dinheiro para que a vilã conseguisse prejudicar o namoro dos protagonistas da novela de Ivani Ribeiro. Mas, Raquel afirma que recusou a proposta e devolveu o dinheiro, deixando Marcos confuso.

A revelação do segredo de Virgílio, assusta o jovem, que chega à casa no momento exato :”Eu devolvi tudo. Não foi, dona Clarita (Susana Vieira)? Fala se foi ou não foi. Fala a verdade”, entrega a megera.

Cada vez mais confuso, Marcos questiona sobre o dinheiro e o plano, mas Virgílio tenta minimizar a situação, afirmando que Raquel fala muita “besteira”, deixando a megera irritada.

Na cena de Mulheres de Areia, ela acaba contando como tudo aconteceu. Ela ainda alerta sobre os planos do sogro: “Eu vou falar uma coisa: eu vou lá para o meu quarto. Mas você toma cuidado com ele. Ele é cheio de truque e vai querer te enrolar. Ele vai contar uma história e vai querer te enrolar”.

