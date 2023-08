Reprise de Mulheres Apaixonadas: Heloísa é internada “para o seu próprio bem”

Na reprise de Mulheres Apaixonadas, Heloísa (Giulia Gam) fica cada vez mais sem controle por causa do fim do seu casamento com Sérgio (Marcello Antony) e acaba sendo mandada para uma clínica psiquiátrica.

Quem toma a decisão é Helena (Christiane Torloni), irmã da ciumenta, que fica chocada ao vê-la perdida e criando problemas e situações inexistentes. Em uma cena, ela chega a conclusão de que a mulher deve ser internada para o “seu próprio bem”, frase dita pelo diretor da clínica.

Porém, Heloísa não aceita e diz que não é louca para ficar em um manicômio: “Me internar? Para o meu próprio bem? Vocês querem se ver livres de mim? Vocês querem que eu suma, que eu desapareça!”, grita a personagem de Giulia Gam.

Fora de si, Heloísa ataca Téo em Mulheres Apaixonadas (Reprodução/Globo)

Vendo que a situação da irmã está piorando, a protagonista de Mulheres Apaixonadas, reprise exibida no Vale a Pena Ver de Novo, afirma que todos querem apenas o melhor para ela, mas Helô reitera que não está louca e que é “apenas uma mulher apaixonada”.

Depois de muita discussão, os médicos da clínica psiquiátrica entram no quarto de Heloísa e, para acalmá-la, aplicam um calmante nela, que tenta se soltar a qualquer custo, mas eles conseguem aplicar a injeção, que deixa a irmã de Helena dopada.

LEIA TAMBÉM: Internada, cantora Preta Gil inicia exames para cirurgia de retirada de câncer no intestino

A cena termina com Heloísa sendo levada ao hospital psiquiátrico, onde recebe os cuidados médicos para o seu tratamento.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Sérgio volta da Europa e enfrenta fúria de Heloisa (Reprodução/Globo)

Agredida por Marcos, Raquel coloca tudo na mesa

Raquel (Helena Ranaldi) se vê presa ao seu casamento com Marcos (Dan Stulbach). Mas, enquanto o vilão da reprise de Mulheres Apaixonadas tenta se fazer de bom moço, a professora de Educação Física não dá mole e deixa ele falando sozinho.

Cansada das agressões do marido, a personagem da novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo começa a dar um “chega para lá” nele, tentando mostrar que não há mais sentido morar na mesma casa. Em uma cena, por exemplo, Marcos chega e questiona o motivo dela jantar sozinha e ela dá uma resposta curta e grossa, principalmente depois dele mostrar que vai agredi-la novamente.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Raquel não consegue esconder que apanha do marido (Reprodução/Globo)

“Não toque em mim. Pelo menos hoje não chega mais perto de mim. Na escola caíram os meus óculos e o Fred (Pedro Furtado) viu a marca no meu olho. A secretária, que já não gosta de mim, quase viu também”, revela a educadora, se referindo a agressão sofrida.

Depois desta fala, o cara de pau de Mulheres Apaixonadas consegue reverter a situação e pergunta o motivo de Fred sempre estar com Raquel: “Ele vê tudo, esse aluno tá sempre atrás de você”, diz o homem, cheio de ciúmes.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Este foi o plano cruel de Virgílio contra o filho