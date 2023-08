‘Perfil jornalístico’ de Patrícia Poeta divide os fãs do Encontro na web

Os altos e baixos de Patrícia Poeta no Encontro continuam dominando as redes sociais, pelo menos, durante o programa ao vivo. Desta vez, o público optou em pontuar que a apresentadora tem um perfil bem destacado, que foi levado para o matinal da TV Globo.

Ao entrevistar mulheres que foram vítimas de abuso sexual, ficou claro para muitas pessoas que a ex-garota do clima do Jornal Nacional tem um “perfil jornalístico”. No Twitter, um fã disse que Patrícia Poeta “domina muito bem as entrevistas” e que ela seria muito boa para programas que envolvem documentários.

No Encontro, Patrícia Poeta fala sobre a importância de Léa Garcia para a TV (Reprodução/Globo)

Porém, nem todos gostam das perguntas feitas pela apresentadora do Encontro. Na mesma rede social, uma pessoa disse que Patrícia exagerou durante o programa desta quarta-feira (16): “A Patrícia Poeta entrevista uma mulher que sofreu assédio no trabalho e perguntou se mesmo com toda sua formação acadêmica e estudo não foi possível evitar o que aconteceu?”, questionou a anônima.

Em outro momento, a fã do programa da Globo se mostrou incomodada: “Agora é a instrução da vítima que determina o que o agressor consegue ou não fazer?”.

A ex-BBB Thelma Assis virou um dos coringas da TV Globo e, depois de participar do Encontro com Patrícia Poeta, onde substituiu Valéria Almeida durante as férias, ela já tem um destino definido para continuar no canal carioca.

Segundo a própria campeã do BBB 20, o seu trabalho no comando do Bem-Estar continua, mas não será todos os dias: “Tenho uma notícia boa para esse quadro. Amanhã, Valéria Almeida, minha amiga está de volta para o sofá do Encontro e eu continuo com vocês, dando notícias de saúde, só que agora lá no ‘É De Casa’”, contou a médica.

Thelma Assis deixa o Encontro para assumir outro programa na Globo (Reprodução/Globo)

Com isso, o público que gosta do quadro de saúde e bem-estar da TV Globo terá Valéria Almeida durante a semana e Thelma Assis aos sábados, quando o É de Casa vai ao ar.

É importante destacar que a ex-BBB, que venceu a 20ª temporada, foi muito elogiada durante o período que ficou no Encontro com Patrícia Poeta, que segue com a apresentadora titular e também com Tati Machado, que fala sobre as celebridades e as novidades da Globo.

