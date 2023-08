Maíra Cardi volta a criticar o marido de Ivete Sangalo, e recebe resposta atravessada

A tensão e troca de farpas entre a coach de emagrecimento Maíra Cardi e o nutricionista Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, segue dando o que falar na internet.

Após vídeos com indiretas e acusações de “Terrorismo Nutricional”, Maíra partiu para a alfinetada direta, e Daniel não deixou barato ao responder a influenciadora.

Segundo a Contigo!, uma nova desavença começou depois Maíra decidiu insinuar que o único motivo da fama de Daniel é o fato dele ser casado com a cantora Ivete Sangalo.

A informação chegou ao nutricionista depois que ele abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores de seu Instagram.

“Daniel, Maíra Cardi falou que você tem fama porque é marido da Ivete”, informou um seguidor do nutricionista.

Ele então respondeu de forma direta: “Esquece essa mulher meu povo! Vamos rezar por ela que com certeza ela irá melhorar. E outra coisa, eu prefiro ter fama de ser casado com Ivete Sangalo, que é uma mulher f*d*, do que ter fama de outras coisas, como de gente sem vergonha”.

Os seguidores reagiram

Em pouco tempo, a publicação do nutricionista começou a circular em diversos perfis das redes sociais, e vários seguidores não perderam tempo ao interagir com as postagens, defendendo o nutricionista.

“Comecei a seguir ele por curiosidade, por ser marido da Ivete, mas o cara é muito leve, ensina de forma muito legal, agora assisto ele até no YouTube”, comentou uma pessoa.

“Certíssimo, não tem que deitar pra gente amadora, ele é profissional e concordo super com ele em relação a ela, ela demoniza a comida”, afirmou outra pessoa.

“Acho uma graça ela querer contestar o cara que é formado na área, sendo que ela é só uma coach de emagrecimento. Ah, tenha paciência”, finalizou uma terceira.

Os ânimos entre o nutricionista e a coach voltaram a se exaltar depois que Maíra fez uma publicação associando bolos de chocolate ao Alzheimer e outras doenças, o que não tem qualquer tipo de embasamento científico.