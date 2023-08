Lily Allen revela que perdeu a virgindade no Brasil: “Acordei e havia policiais por todo o hotel” Imagem: reprodução Instagram (@lilyallen)

Lily Allen, de 38 anos, fez uma revelação sobre como foi perder a virgindade aos 12 anos. Em entrevista ao podcast ‘Life’s A Beach’, a cantora revelou que até mesmo a polícia foi chamada pelo caos que foi criado.

Em entrevista, Allen explicou que estava passando férias no Brasil com o pai Keith Allen e seu irmão Alfie, e saiu escondida para encontrar o rapaz.

“Na verdade, eu desapareci. Perdi minha virgindade com um cara chamado Fernando no Brasil quando eu tinha uns 12 anos. Não estou brincando. Eles pensaram que eu realmente tinha desaparecido. Fui ao quarto de hotel dele e obviamente não voltei para o meu quarto”, revelou.

O desespero do pai foi tanto que a polícia foi chamada para resolver o caso.

“Acordei e havia policiais por todo o hotel. Eles estavam literalmente vasculhando a praia e tinham camisetas [perguntando]: ‘É isso que ela estava vestindo?’ Não tive coragem de dizer não, só estava perdendo minha virgindade. Foi tudo um pouco traumático e não fiz sexo novamente por um tempo”.

Lily Allen é casada desde 2020 com David Harbour, de 38 anos, uma das estrelas de ‘Stranger Things’. A artista também já teve um relacionamento com Sam Cooper entre 2011 e 2018, com quem tem duas filhas.

Sandy abre o jogo do porquê escolheu não mostrar o rosto do seu filho e se pretende ter mais

Sandy foi a convidada do podcast Quem Pode, Pod da semana e abriu o jogo sobre sua carreira, privacidade, namoros antigos e sobre a exposição de sua imagem e de sua família. Em uma conversa sincerona, a cantora falou o porquê de ter decidido não mostrar o rosto do seu filho e de Lucas Lima, o menino Theo, de 8 anos.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse a cantora.

Reprodução Sandy, durante participação no podcast 'Quem Pode, Pod' (YouTube)

