Larissa Manoela precisou fazer um empréstimo para comprar sua nova casa

A atriz Larissa Manoela sempre teve o sonho de morar em uma grande casa com uma área de lazer inspirada em parques temáticos, mas diante do rompimento com seus pais, Silvana e Gilberto, ela precisou adiar novamente os planos.

Segundo o EXTRA, tanto a casa quanto o lote, adquiridos por R$9 milhões no último ano, foram transferidos para os pais de Larissa no momento em que ela rompeu sua relação profissional com os dois.

Desde então, a atriz adquiriu uma nova cassa, mais simples, onde mora com o noivo André Luiz Frambach desde o começo deste ano. No entanto, para conquistar esse novo marco em sua vida, ela precisou fazer um empréstimo milionário. Ela paga uma quantia mensal significante para manter a conta em dia.

O imóvel, que já está no nome de Larissa, é o primeiro em que ela aparece como proprietária. Mesmo provendo os recursos utilizados nas demais compras de imóveis, as escrituras estavam em nome de seus pais.

Partilha de bens

Após o rompimento com seus pais, Larissa Manoela abriu mão de imóveis e valores e ficou apenas com um carro, deixando o restante de seu patrimônio para Silvana e Gilberto.

Desde então, ela, o noivo e seus cachorros moram na mesma casa: um imóvel que conta com jardins, varanda e espaço gourmet.

A mudança de Larissa para o Rio de Janeiro aconteceu na época em que a atriz protagonizou a novela “Além da ilusão”. Na ocasião, ela e os pais se instalaram em um apartamento na Barra que foi completamente personalizado pela atriz.

No entanto, os pais acharam melhor mudar para uma casa maior, e venderam uma mansão no exterior para comprar a nova casa em um condomínio de luxo no Brasil. Em nenhum momento estes imóveis chegaram a ser colocados no nome da atriz.

