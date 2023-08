Karol G é comparada a Kloé Kardashian por usar muito photoshop na sua última capa

Karol G continua somando sucessos em sua carreira, o que a levou a se apresentar em diferentes palcos, ganhar prêmios, reconhecimento do público e até protagonizar várias capas de revistas; conforme cresce como cantora, ela fica mais exposta ao julgamento público.

É que a colombiana teve que suportar críticas ao seu corpo, estilo, música e até mesmo aos seus trabalhos fotográficos, como aconteceu na sua mais recente sessão de fotos para a revista Rolling Stone.

Após lançar a segunda parte do seu álbum Mañana será bonito - Bichota Season, onde ela tem colaborações com cantores reconhecidos como Peso Pluma, ela continua se posicionando no topo da indústria, portanto, as críticas não são preocupação para ela.

As fotos de Karol G que a comparam com Khloé Kardashian

Após sua polêmica capa para a revista GQ, onde ela mesma criticou a forma como abusaram do Photoshop, apesar de não terem sido as fotos que ela havia aprovado, agora a cantora se tornou a grande protagonista da Rolling Stone, que é uma das mais prestigiadas da indústria musical no mundo.

Karol G orgulhosamente divulgou seu trabalho nas suas redes sociais e vários meios replicaram as diferentes postagens nas quais ela pode ser vista com seu cabelo rosa vestindo um conjunto de duas peças, composto na parte superior por um top de couro simulando um cinto e na parte inferior, uma tanga adornada com tiras e renda. Além disso, ela segura em suas mãos o que parece ser uma espécie de dragão prateado.

A cantora foi duramente criticada pois alegam que seu rosto não parece como é realmente e a compararam com Khloé Kardashian, que também causou rejeição por abusar das edições.

“Imagino que por essas fotos também vai se queixar por tanto Photoshop”, “Se parece com Khloé Kardashian com tanto Photoshop”, “Ultimamente está usando muita simbologia estranha”, “Eu esperando que ela se queixe das edições”, comentaram.

Internautas também pediram que ela falasse como foi seu namoro com Anuel AA após falar do que viveu naquela época durante a sua entrevista.

“Nas duas semanas antes do lançamento do álbum, eu não conseguia dormir, não conseguia comer. Ficar tão exposta na minha música foi muito pesado psicologicamente... Imagina que algo assim aconteça, e que você precise contar para milhões de pessoas o que aconteceu com você. Na minha cabeça eu relembro os momentos estranhos, os momentos loucos, os difíceis... Os momentos em que eu senti, ‘Estou me matando e não vou conseguir lidar com isso’. É por isso que eu consegui passar por tudo para chegar aonde estou hoje”, confessou.