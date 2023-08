Ex-BBB Wagner Santiago fala sobre processo de harmonização peniana: “queriam ver o antes e o depois”

Wagner Santiago falou sobre o procedimento de harmonização peniana que realizou e como foi recebido pelo público.

Em uma live, o ex-BBB disse que os números em suas redes de conteúdo aumentaram pela curiosidade das pessoas pelo resultado.

“Foi um procedimento de harmonização. As minhas plataformas explodiram, porque a galera queria ver o antes e o depois. Bombou”, disse.

Wagner também comentou sobre a vida pessoal e disse que, apesar do sucesso, tenta blindar os filhos sobre o conteúdo que produz.

“Não chegou na minha família, por exemplo. Eles estão tão ocupados no mundo deles, que não tem espaço na nossa rotina adulta”.

“A gente tenta blindar eles da melhor forma possível, filtrar tudo o que chega até eles. O menino de 10, é bem blindado, quase não chega nada nele. Mas a menina de 16 tem mais acesso à essas informações, a sites de fofocas [...]. Ela, desde muito cedo, aprendeu a respeitar minhas escolhas, porque eu sempre respeitei as dela, e hoje ela já debate comigo, sempre com muita maturidade. E quando ela foi questionada pela mãe dela sobre o meu conteúdo adulto, ela disse: ‘o meu pai faz da vida dele o que ele quiser. Desde que tenha respeito, dignidade e não esteja fazendo mal pra ninguém. Ele está pagando as contas”.

Andressa Urach fatura ‘bolada’ em 23 dias em site de conteúdo adulto: “Está bom pra vcs?”

A modelo Andressa Urach continua a colher frutos de sua volta ao entretenimento adulto. Em suas redes sociais, ela mostrou aos seus seguidores um “troféu” que ganhou do site Privacy, pois em 23 dias faturou R$ 500 mil. Ela aproveitou para dizer que pretende ajudar a mãe com esse dinheiro e também agradeceu ao filho Arthur, de 18 anos, que grava parte de seu conteúdo postado na plataforma adulta.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta, então você pode falar de mim! Obrigada a todos os fãs, em oito dias batemos R$ 100 mil em vendas, e em 23 dias batemos R$ 500 mil em vendas! Sou a campeã em tempo recorde do Privacy. Rumo ao 1 milhão, 2, 3, 4″, disse ela em postagem em seu Instagram.

