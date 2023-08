Estreia de Fuzuê: Homem de cueca e protagonista golpista movimentam a novela

O envolvimento de Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) será um grande problema em Fuzuê, já que a protagonista da novela da TV Globo será vista como uma verdadeira golpista por parte da família do rapaz.

Em cenas futuras, a mocinha da trama de Gustavo Reiz está cada vez mais íntima do herdeiro da loja de departamentos da família Braga e Silva, mas Alicia (Fernanda Rodrigues), irmã de Miguel, algo não cheira bem e Luna não está em busca de sua mãe, mas de uma melhora de vida.

Fuzuê: Miguel e Luna flagam Jefinho de cueca e ficam chocados (Reprodução/Globo)

Quem também está de olho em Luna é Francisco (Michel Joelsas), que começa a fazer fofocas sobre a protagonista de Fuzuê e é responsável por chamá-la de golpista. Ele também alimenta a desconfiança da irmã de Miguel, transformando a vida da protagonista em um verdadeiro inferno.

LEIA TAMBÉM: Estreia de Fuzuê: Luna e Bebel descobrem aquilo que não querem; entenda

Enquanto isso, ela continua em busca de sua mãe, que desapareceu. Mas, ela também precisa conquistar a aprovação da família de Miguel, por quem começa a ficar verdadeiramente apaixonada.

Miguel e Luna passam a noite juntos

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) estão apaixonados (Fábio Rocha/Globo)

Em cenas de Fuzuê, o casal vai passar a primeira noite juntos na boate, mas uma grande decepção acontece quando ele encontra Jefinho Sem-Vergonha (Micael Borges) no local utilizando somente trajes íntimos: “Esse é o famoso Beco do Gambá, onde minha mãe se apresentava e onde hoje eu também trabalho!”, diz a filha de Maria Navalha (Olivia Araújo).

Durante toda a noite, Miguel e Luna se divertem e ele oferece uma carona para ela. No entanto, Jefinho surge inesperadamente, apenas de cueca, acabando com o clima de romance: “Nem devia estar aqui, desculpe”, reage Miguel, que fica decepcionado com a cena.

LEIA TAMBÉM: Reprise de Mulheres de Areia: Este foi o plano cruel de Virgílio contra o filho