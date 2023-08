Depois do Encontro: A Globo já definiu o destino da ex-BBB Thelma Assis

A ex-BBB Thelma Assis virou um dos coringas da TV Globo e, depois de participar do Encontro com Patrícia Poeta, onde substituiu Valéria Almeida durante as férias, ela já tem um destino definido para continuar no canal carioca.

Segundo a própria campeã do BBB 20, o seu trabalho no comando do Bem-Estar continua, mas não será todos os dias: “Tenho uma notícia boa para esse quadro. Amanhã, Valéria Almeida, minha amiga está de volta para o sofá do Encontro e eu continuo com vocês, dando notícias de saúde, só que agora lá no ‘É De Casa’”, contou a médica.

Ex-BBB Thelma entra no lugar de Valéria Almeida no Encontro (Reprodução/Globo)

Com isso, o público que gosta do quadro de saúde e bem-estar da TV Globo terá Valéria Almeida durante a semana e Thelma Assis aos sábados, quando o É de Casa vai ao ar.

É importante destacar que a ex-BBB, que venceu a 20ª temporada, foi muito elogiada durante o período que ficou no Encontro com Patrícia Poeta, que segue com a apresentadora titular e também com Tati Machado, que fala sobre as celebridades e as novidades da Globo.

Na web, fãs comentaram que Thelma e Valéria conseguem manter uma boa energia no matinal e que elas deveriam ter mais espaço na programação. Há quem também apoie um programa com as duas e, é claro, Tati Machado, que também se destacou durante as férias de Patrícia Poeta.

Thelma Assis (Foto: Reprodução/Instagram)

Vale destacar que Thelma Assis não é uma novidade no É de Casa, já que a médica já comandou o Bem-Estar em outros sábados. Mas, a ex-BBB recebeu o carinho das amigas que estavam no Encontro. Na terça-feira (15), Maria Cândida, Patrícia Poeta e Tati Machado desejaram sorte para ela.

Antes do anúncio, Thelma falou sobre o seu contrato com a Globo para a revista Quem: “Recebi um acolhimento caloroso da galera do Encontro. Fico feliz de conseguir continuar levando informação sobre saúde e com qualidade”, disse ela.

